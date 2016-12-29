Виктор Малишевский на своей странице в Фейсбук прокомментировал вручение председателю Комитета госконтроля по Гродненской области ордена Франциска Скарыны.

Блогер напоминает, что орден Скарыны вручается за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, там ещё про милосердие и благородные поступки.... А также выдающиеся исследования истории Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, пропаганды культурного наследия белорусского народа.

«Теперь я знаю, чем занимается Комитет госконтроля, — пишет Виктор Малишевский. — И, надеюсь, выдающиеся исследователи истории Беларуси из КГК в курсе, что Скарына несколько месяцев сидел в тюрьме за долги?»