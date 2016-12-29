Общество
Перенос рабочих дней в 2017 году
Как белорусы будут отдыхать и отрабатывать в следующем году.
Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году, сообщает БЕЛТА.
Рабочий день с понедельника 2 января переносится на субботу 21 января;
с понедельника 24 апреля (день накануне Радуницы) — на субботу 29 апреля;
с понедельника 8 мая (накануне Дня Победы) — на субботу 6 мая;
с понедельника 6 ноября (накануне Дня Октябрьской революции) — на субботу 4 ноября.
В следующем году праздник 1 мая и 3 июля (День независимости) выпадают на понедельник, 8 марта будет в среду. А новый 2018-й год наступит с воскресенья на понедельник.
Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
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