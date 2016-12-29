«Увольнение Лукашенко серьезно обсуждается кремлевскими стратегами»

Почему в этом году так много проблем возникло в отношениях между Беларусью и Россией и как будут развиваться белорусско-российские отношения в 2017 году?

Эти вопросы в передаче Юрия Дракохруста «Итоги года. Экспертиза Свободы» обсуждали директор программы ЕС и России в Финском Институте международных отношений Аркадий Мошес и руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Предлагаем читателям наиболее любопытные моменты из той беседы.

«Кремль, как известно, никогда никому ничего не забывает»

Аркадий Мошес:«Отказ от базы в политическом плане был определенной оплеухой Кремлю. Потому что Кремль публично выступил с заявлением о том, что поручено правительству подписать соглашение о базе, проходит время, ничего не подписывается.

Кремль, как известно, никогда никому ничего не забывает. Я думаю, что он не забывает и внимательно отмечает все попытки Минска на других направлениях действовать в более широком коридоре, чем Москве хотелось бы.

«Время политики« газ в обмен на поцелуи »закончился»

Аркадий Мошес: Я думаю, что до разрыва, до окончательного разбивание горшков не дойдет. Я не думаю, что Кремль пойдет, как ряд СМИ начал об этом писать, на операцию по смене Лукашенко — это все же было бы слишком рискованно. Я думаю, что будет достигнут определенный компромисс по газу и не исключено, что по-новому будет работать военно-политическое сотрудничество, но этот компромисс будет достигнут за счет больших уступок со стороны Минска, чем это хотелось бы или даже виделось Минску в тот момент, когда он начинал, «заваривать» этот газовый конфликт.

Я думаю, что время политики «газ в обмен на поцелуи» закончился, и сегодня вся помощь, которая будет идти со стороны Москвы, будет так или иначе обусловливаться более серьезной привязкой к себе Минске и дальнейшим сужением его свободы действий как в экономической, так и внешнеполитической сфере.

«Этот кризис будет связан даже с вопросом о транзите власти»

Арсений Сивицкий: Я не так оптимистично смотрю на то, как наши отношения будут развиваться. Они будут ухудшаться, и скорее всего это приведет к какому-то кризису в отношениях и этот кризис будет связан не только с теми ультиматумами, которые нам сейчас высказывают в Кремле, а даже с вопросом о транзите власти.

...Мне кажется, что этот вопрос («увольнение» Лукашенко с поста – «Салідарнасць») сейчас обсуждается очень серьезно кремлевскими стратегами. Это уже не первый раз, когда возникает эта проблема в повестке дня. В 2010 году те же вопросы рассматривались, и сценарий замены Лукашенко кем-то из номенклатуры даже прорабатывался соответствующими фигурами. Результат — Лукашенко пошел тогда на уступки, он приехал в Москву и подписал Таможенный кодекс.

А сегодня вопрос не в том, что Лукашенко пошел на демарш и не поехал в Санкт-Петербург подписывать кодекс. Наверное, было сформулировано еще несколько ультиматумов во время последнего визита Лукашенко к Путину, в том числе о российском военном присутствии, на что Минск сейчас пойти не готов. И я не думаю, что вообще Александр Лукашенко готов идти по этому сценарию. После этого будет поставлена ​​под большой вопрос субъектность Беларуси, независимость, ибо сегодня это основа, реальный ресурс власти Лукашенко.