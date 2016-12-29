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Общество
29.12.2016
Евгений Федоров
«Нужно на заправке поговорить насчет моей справедливой цены на бензин»

Председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко признал, что договориться с россиянами по нефтегазовому вопросу в этом году уже не удастся. Байнет отреагировал.

Глава концерна сообщил, что этот вопрос решится, скорее всего, уже в 2017 году. По его словам, стороны продолжают переговоры, а Беларусь рассчитывает на скорейшее разрешение спорной ситуации.

Белорусские интернет-пользователи эмоционально прокомментировали затянувшийся белорусско-российский конфликт.

«А счётчик-то капает. Сейчас попадем на такие деньги, что всей страной придётся на заработки ехать по вине «продуманных» власть имущих», – пишут пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Десять лет назад, помнится, были такие же непонятки, только зима была морозная и кремлёвские деятели перекрыли нам газ… Почему у Лукашенко газовые войны с Москвой всегда начинаются зимой? У него-то автономное отопление, а моей семье неохота сидеть в холодной квартире из-за чьих-то амбиций».

«Ну что, продали ржавую трубу? Теперь хочешь-не хочешь, а платить придется столько, сколько скажут, потому как единственная труба — российская, и качать газ из Европы не получится…».

«Очередная нефтегазовая войнушка между так называемыми братьями. Сколько их уже было на моей жизни… Позволю себе предположить, что и эта кончится ничем».

«Никуда Россия не денется, снизит цену на газ, увеличит объемы нефти, долг спишет. А будет капризничать, уйдем в ЕС и НАТО».

«Интересно, а если все белорусы сочтут, что тарифы на коммунальные платежи несправедливы и начнут платить в два раза меньше. Согласятся ли с этим наши партнеры из правительства?».

«Я вот тоже думаю. Нужно на заправке как-нибудь поговорить насчет моей справедливой цены на бензин. Одна только проблема. Наши заправки вперед топливо не дают».

 
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