Прорывы и провалы: чем порадовало и огорчило белорусов государство для народа

Эксперты Завтра твоей страны дали свою оценку уходящему году, назвав самые существенные социально-экономические достижения и провалы.

«Рубль не так сильно дорожал»

По мнению руководителя научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчук, одним из главных экономических достижений уходящего года можно считать относительную стабильность денежного и финансового рынка, что является заслугой Национального банка.

— Нацбанк доказал: если ему дадут хотя бы ограниченную самостоятельность, он совершенно спокойно технократически может решить эту проблему и внести свой вклад в борьбу с инфляцией, — отмечает эксперт. — Это такое хрестоматийное достижение, которое показывает, что законы экономики в Беларуси действуют, и ту тенденцию, что Беларусь последние 20 лет входит в десятку самых неблагополучных стран мира по инфляции, можно и нужно ломать. И мы в состоянии это делать даже без активной работы с МВФ или Всемирным банком.

Между тем председатель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич отмечает, что относительно небольшой рост инфляции власти сполна «компенсировали» другим негативом.

— Да, можно было бы отчасти отнести к достижениям тот факт, что рубль не так сильно дорожал, инфляция была не такая большая, как в прошлом году, но при этом иметь в виду, что цены на услуги ЖКХ и коммунальные платежи существенно увеличились, — отмечает профсоюзный лидер.

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