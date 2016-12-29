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«Завелось восьмое чудо — белорусская АЭС»
Наблюдения и пожелания года — в стихах Дмитрия Растаева.
«Cалідарнасць» предлагает вниманию читателей несколько четверостиший поэта и журналиста Дмитрия Растаева, опубликованных на его странице в Фейсбук.
***
Толковали мы покуда,
что на свете семь чудес.
Завелось восьмое чудо —
белорусская АЭС.
***
Наблюдаю и небыль, и быль я,
и скажу без единой ухмылки:
у России могучие крылья,
но п...ц как подводят закрылки.
***
Гениальные идеи
так и лепит наша власть —
чтобы дать народу денег,
надо где-то их украсть.
***
В краю родных колхозов
от смеха разорвусь:
аж двух Дедов Морозов
имеет Беларусь.
Открой пошире глазки
и вникни, в чём прикол —
один пришёл из сказки,
другой в неё ушёл.
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