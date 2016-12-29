Наблюдения и пожелания года — в стихах Дмитрия Растаева.

«Cалідарнасць» предлагает вниманию читателей несколько четверостиший поэта и журналиста Дмитрия Растаева, опубликованных на его странице в Фейсбук.

***

Толковали мы покуда,

что на свете семь чудес.

Завелось восьмое чудо —

белорусская АЭС.

***

Наблюдаю и небыль, и быль я,

и скажу без единой ухмылки:

у России могучие крылья,

но п...ц как подводят закрылки.

***

Гениальные идеи

так и лепит наша власть —

чтобы дать народу денег,

надо где-то их украсть.

***

В краю родных колхозов

от смеха разорвусь:

аж двух Дедов Морозов

имеет Беларусь.

Открой пошире глазки

и вникни, в чём прикол —

один пришёл из сказки,

другой в неё ушёл.