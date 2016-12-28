Экс-директор чечерского лицея обвиняется в хищении

Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Чечерского профлицея за злоупотребление служебными полномочиями.

Об этом сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры области Семен Федорченко.

Согласно материалам дела, 48-летний руководитель давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся в группы. Факты вскрылись по итогам вступительных кампаний 2014 и 2015 годов.

На обучение мнимых учащихся тратились государственные деньги. Общая сумма неправомерно расходованных средств превысила Br11 тыс. В уголовном деле также фигурируют другие эпизоды противоправной деятельности бывшего директора, в том числе хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Обвиняемый находится под стражей.