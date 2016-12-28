В Берлине задержали выходца из Туниса по делу о теракте на рождественской ярмарке

В Берлине полиция задержала 40-летнего выходца из Туниса по подозрению в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря.

Как сообщает Deutsche Wel le, мужчина был задержан утром 28 декабря после обысков у него дома в районе Темпельхоф. Его имя не сообщается.

В прокуратуре заявили, что номер телефона задержанного был сохранен в телефоне террориста Аниса Амри. Следствие предполагает, что мужчина может быть замешан в преступлении.

Вопрос об аресте подозреваемого будет решен в течение дня.

Вечером 19 декабря грузовик с польскими номерами въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. В результате погибли 12 человек и 49 получили ранения.

Исполнителем теракта считается 24-летний уроженец Туниса Анис Амри. За несколько часов до теракта он застрелил водителя грузовика, гражданина Польши Лукаша Урбана. После происшествия ему удалось скрыться. Утром 23 декабря он был застрелен полицейскими в Милане.

Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства». По подозрению в причастности к теракту были задержаны три человека в Тунисе, в том числе племянник Аниса Амри.