Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Экс-директор чечерского лицея обвиняется в хищении
В Берлине задержали выходца из Туниса по делу о теракте на рождественской ярмарке
Учительницу в Красноярске уволили за пирсинг и ЛГБТ-пропаганду
Журнал Charlie Hebdo нарисовал карикатуры на крушение Ту-154
В Городке мужчина таскал по улице украденную свинью
«Дед Налог» на Комаровке поздравил белорусов
Сербским бизнесменам отдали под застройку участок на Октябрьской площади в Минске
Суд оправдал лидера «За Свободу» за чтение стихов Богдановича
Мастакі адзначылі канец Году культуры на сьметніку
Сможет ли правительство рассчитаться с долгами?
Минск отрицает договоренности с Москвой о тарифах на прокачку нефти
Авторы петиции против бело-красно-белого флага рассылают письма в частные компании
Задержан директор визового центра vizacenter.by
Доллар продолжает толстеть
Солигорчанка пыталась скрыть растрату, как в фильме «Операция Ы»
Обвиняемому в громком деле о педофилии Давыдовичу вынесли приговор
Кто убедит Лукашенко ограничить торговлю спиртным?
Опускать спинку кресла в самолете – невежливо?
Российские чиновники признали существование системы допинга
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»
Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент
Люди, которых мы потеряли в 2016 году
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»
«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»
Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков
Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ
«Лукашенко таких любит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Liqui Moly на 2017 год
Лучшие фотографии 2016 года
Социальное государство в двух фотографиях
Как выглядит любовница за полмиллиарда долларов
Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх
Полуголые бестии бразильского карнавала
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
В мире
28.12.2016
Associated Press
В Берлине задержали выходца из Туниса по делу о теракте на рождественской ярмарке

В Берлине полиция задержала 40-летнего выходца из Туниса по подозрению в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря.

Как сообщает Deutsche Wel le, мужчина был задержан утром 28 декабря после обысков у него дома в районе Темпельхоф. Его имя не сообщается.

В прокуратуре заявили, что номер телефона задержанного был сохранен в телефоне террориста Аниса Амри. Следствие предполагает, что мужчина может быть замешан в преступлении.

Вопрос об аресте подозреваемого будет решен в течение дня.

Вечером 19 декабря грузовик с польскими номерами въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. В результате погибли 12 человек и 49 получили ранения.

Исполнителем теракта считается 24-летний уроженец Туниса Анис Амри. За несколько часов до теракта он застрелил водителя грузовика, гражданина Польши Лукаша Урбана. После происшествия ему удалось скрыться. Утром 23 декабря он был застрелен полицейскими в Милане.

Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства». По подозрению в причастности к теракту были задержаны три человека в Тунисе, в том числе племянник Аниса Амри.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»
«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали»
Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
СМИ описали новую версию крушения Ту-154
«Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся»
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY