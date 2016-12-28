Сын милицейского идеолога: «Жру в ресторане, когда в стране голодно»

Группа «Норковые пеленки», состоящая из двух человек, сняла клип, в котором певцы хвалятся тем, что они «папины сынки» и имеют все, о чем только мечтают их сверстники.

«Да, я папин сын, да, его машина, да, его квартира, да, и что с того?» — поется в клипе.

«Транжирю мамино бабло, спускаю в ноль за выходной всем вам назло, мне повезло. В 21 нет трудовой [книжки], в семье один такой кретин, я эгоист, не привык делиться. У меня есть все, что тебе только снится, что тебе колет глаза. Я всё могу показать: тачки, сучки, брилики, золото. Я на курорте, когда в стране холодно. Жру в ресторане, когда в стране голодно», — звучит в песне.

На видео рэперов окружают девушки с обнаженной грудью.

Клип уже собрал более 60 тысяч просмотров, чем мало кто из белорусских рэперов может похвастаться.

Такой эпатажный подход возмутил пользователей соцсетей.

«Понты», «больше нечем похвастаться», — пишут одни.

«Круто, молодцы, лайк», — говорят другие.

Своим критикам участники группы отвечают резко.

«А не пошли бы вы все на …й, нищие», — пишет рэпер Евгений и добавляет, что недавно «встретил» отца одного из критиканов на остановке и облил его водой из-под колес, подумав, что это проститутка.

«Дайте взаймы 10 тысяч долларов в день, завтра верну 15», «Это все зависть», «Мы шьем вещи на Сэвил Роу [знаменитая улица в Лондоне с элитными ателье мужской одежды], мне плевать, как мой юмор оценивают бомжи из деревни Силуэт [торговый центр в Минске]», — пишет парень в социальных сетях, вызывая «хайп» — внимание к себе.

Фото из соцсетей, ретушь «НН».

Многих заинтересовало, кто же родители этих ребят, которые, если верить рэперам, обеспечивают их большими деньгами, пока те наслаждаются жизнью и не работают. В своих соцсетях ребята хвастались «тунеядскими» письмами из налоговой.

«Наша Ніва» выяснила, что один из участников группы — сын высокопоставленного офицера МВД, ответственного за идеологию.

Никаких золотых гор в семье нет, а такое агрессивное поведение сына — всего только часть сценического имиджа, утверждает отец.

«На свои клипы сын зарабатывал сам — там не мало. Что касается тунеядства, то да, когда пришел из армии, месяцев десять не мог отыскать работу, но после устроился охранником и работает — зарабатывает себе на клипы, создает такой образ. Ну если нравится ему, то что? На печи не лежит», — объяснил нам отец.

Сам рэпер говорит, что специально выбрал такой неоднозначный образ, потому как он цепляет людей, а проект у них с другом молодой, нужно пошуметь.

Евгений служил в спецназе Внутренних войск, в известной в/ч 3214.

«Не буду преждевременно раскрывать все моменты — это как в бизнесе. Но 60 тысяч просмотров — это только начало. Нормальная цифра — хотя бы от миллиона просмотров. Да, это был наш первый клип в этом проекте. Где-то в комментариях к видео я перегибал палку, но потом мы с другом посовещались и решили просто поддерживать имидж, не проявляя агрессии — извиняюсь, если кого обидел. А родители у нас простые люди, как у всех. Отец мало в чем уже может мне помочь — я взрослый человек, не ребенок, сам за себя отвечаю и обеспечиваю себя. Но на такую показуху хорошо реагируют люди — все по-разному, правда, но многим нравится. Рэп-культура во всех странах во многом строится на понтах, здесь мы радикально нового ничего не изобрели», — сказал нам молодой белорусский рэпер.