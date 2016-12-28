Учительницу в Красноярске уволили за пирсинг и ЛГБТ-пропаганду

К чему приведет обострение отношений между Израилем и Украиной? В Украине хотят запретить использовать зверей в цирковых представлениях. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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