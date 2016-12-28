Журнал Charlie Hebdo нарисовал карикатуры на крушение Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал в номере от 28 декабря две карикатуры, посвященные авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России в Черном море
На одном рисунке изображен падающий самолет с надписью: «Плохие новости... Путина там не было».
Charlie Hebdo в своем стиле: «Плохие новости — Путина там не было» pic.twitter.com/UA6pdyMjrC— Рустем Адагамов (@adagamov) 28 декабря 2016 г.
На второй карикатуре также нарисован падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а». Рисунок сопровождает надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154.— DNSRG (@denserg1) 28 декабря 2016 г.
«Репертуар военного хора расширяется», — гласит подпись к карикатуре. pic.twitter.com/jRQ7d7P8pM
Самолет Ту-154 Минобороны России разбился 25 декабря под Сочи. Лайнер с 92 людьми на борту упал в Черном море. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты, военные, гражданские служащие, члены экипажа.