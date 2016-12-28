В Городке мужчина таскал по улице украденную свинью

Аттракцион невиданной щедрости устроил накануне католического Рождества 41-летний житель Городка.

Мужчина, тащивший по улице привязанную проволокой за ногу свиную тушу, раздавал мясо попадающимся по пути знакомым. Угощение оказалось краденым.

- С заявлением в милицию обратился 64-летний пенсионер, который сообщил, что из незакрытой веранды его дома пропала свиная туша весом около 80 килограммов, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Установлено, что украл мясо местный безработный.

Мужчина зашел на незакрытую веранду и вначале хотел просто отрезать кусок мяса от свиной туши, но не нашел ни ножа, ни топора. Тогда он уволок свинью целиком, зацепив ее проволокой за ногу. В отношении воришки возбуждено уголовное дело.