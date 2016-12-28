«Дед Налог» на Комаровке поздравил белорусов

Анархисты Минска провели 28 декабря акцию.

«Дед Налог» появился на Комаровке в костюме чиновника, который поздравлял прохожих с праздником и раздавал им листовки.

Сайт pramen.io приводит содержание листовок:

«Дорогие белорусы!

Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом! В этом году Вы вели себя очень покорно, терпеливо снося все решения властей, благодаря чему удалось ввести налог на безработных, пошлины на посылки из-за границы, увеличить НДС и пенсионный возраст, и многое другое. Все это позволило «народным избранникам» достойно пережить кризисные времена, строя новые коттеджи в Дроздах, покупая новые машины и отдыхая за границей.

В новом 2017 году наше любимое правительство также подготовило для простых белорусов много новогодних сюрпризов. С 1 января вырастут цены на ЖКХ, все услуги электросвязи будут облагаться налогом в 25%, уже вступил в силу новый налог для производителей и импортеров флешек, дисков, смартфонов и компьютеров, в Минске на 12% повысили единый налог и на 11% — подоходный на сдачу жилья в аренду, а за неубранный вокруг машины снег будут штрафовать на $ 260.

Уважаемые белорусы! Оставайтесь такими же паиньками, чтобы все задуманное властями в 2017 г. осуществилось. Не помышляйте о протестах и сопротивлении, и власти порадуют Вас новыми налогами, штрафами, ограничениями и другими мерами экономии.

До встречи в Новом году!

Ваш Дед Налог».