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28.12.2016
Сербским бизнесменам отдали под застройку участок на Октябрьской площади в Минске

В составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг.

Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 497, который предусматривает реализацию в 2017—2020 годах инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» на площади Октябрьской в Минске.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Боголюб Карич. Фото: RAS Srbija

«БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» — это проект сербских братьев Каричей, сказал TUT.BY профильный чиновник.

Боголюб и Драгомир Каричи уже стали в Беларуси одними из крупнейших девелоперов. Они строят комплекс «Маяк Минска» возле Национальной библиотеки, который включает и крупный торговый центр «Дана Молл», реализуют проект в районе бывшего первого аэропорта «Минск-Мир», возводят еще несколько жилых комплексов.

Сербские бизнесмены давно известны и дружескими связями с Александром Лукашенко. По сообщению местных СМИ, по приглашению Каричей президент Беларуси в марте 2009 года побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник.

 
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