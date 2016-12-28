Виктор Мартинович на своей странице в Фейсбуке прокомментировал инцидент, произошедший во время перевозки нового корпуса реактора для Белорусской АЭС.

«Никогда бы не подумал, что корпус реактора АЭС может стать чем-то комичным. Что граждане страны, пережившей Чернобыль и возводящей новую атомную станцию, будут шутить по поводу того, как ее реакторная коробка опять обо что-то ударилась. Реактор превращается в символ того, как все причудливо устроено в государстве, которое готовится с триумфом войти в 20-й век, находясь в окружении соседей, скромненько готовящихся к веку 22-му.

Не так давно я листал журнал Международных авиалиний Украины и обратил внимание на статью главы "Укрэнерго": Ковальчук утверждает, что скоро мы столкнемся с перепроизводством электроэнергии, и экспортировать ее станет невозможно. Что, благодаря Илону Маску, освещаться и отапливаться европейские города станут избытками, производимыми электромобилями. И думать нужно не о том, где и по сколько купить нефть, а о том, как сделать так, чтобы 1000 электрокаров, поставленных на зарядку одновременно, не выносили к чертям энергосистему мегаполиса. Пока воюющая Украина выстраивает у себя «умную» энергетику, атомщики Союзного государства околачивают корпусом реактора столбы вдоль дорог.

Я не могу сказать, что мне страшно за будущее. Я просто вижу космический вакуум, в том месте, где оно у всех нас должно быть. Вакуум без всяких звезд».