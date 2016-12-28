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28.12.2016
Павел Добровольский, TUT.BY
Суд оправдал лидера «За Свободу» за чтение стихов Богдановича

Судья Центрального района Минска Виктория Шабуня приняла решение освободить от административной ответственности главу движения «За Свободу» Юрия Губаревича, на которого составили протокол за участие в акции к 125-летию со дня рождения поэта Максима Богдановича.

Фото: facebook.com/yury.hubarevich

Губаревича вызвали в суд за две акции: возле КГБ 7 ноября и памятника Богдановичу 9 декабря. Штраф в размере 50 базовых величин политик получил только за первую.

— Это беспрецедентный случай для белорусского правосудия, и не только в отношении к общественным и политическим активистам, — сказал Губаревич TUT.BY. — В Беларуси крайне низкий процент оправдательных решений суда.

Политик уточнил, что дело рассматривалось на протяжении двух дней. Один из свидетелей-милиционеров заявил в суде, что активист «читал стихи против Богдановича».

— Это показывает, насколько закостенелая система: по мнению властей, если люди собираются самостоятельно, значит, с целью протеста, — прокомментировал Губаревич.

Судья приняла решение «административное дело прекратить» и «освободить от административной ответственности ввиду малозначительности». Аналогичные решения приняты в отношении еще двух участников акции — Александра Славинского и Алексея Саевича.

Губаревич считает, что власти «поняли абсурдность ситуации», ведь 125-летие со дня рождения Богдановича широко отмечалось на государственном уровне.

— Обобщенных выводов из этого делать не нужно. Наших активистов штрафуют за участие в аналогичной акции в память о повстанцах 1863−1864 годов, — рассказал Губаревич.

Литературные чтения возле памятника белорусскому поэту прошли вечером 9 декабря. В мероприятии приняли участие около 30 активистов движения «За Свободу».

 
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