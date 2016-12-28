Вадим Прокопьев: «Сплотившись, даже в условиях нашего режима, мы можем что-то изменить»

Реакция на приговор по громкому делу о педофилии: «Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»
Диагноз: «Русская этика перерастает в травлю»
Спамеры: Авторы петиции против бело-красно-белого флага рассылают письма в частные компании
Ну и ну! В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»
Высшая мера: В Мозыре приговорили к расстрелу убийцу своих детей
Разговорчики в сети: «Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся»
«Проблема с закрылками»: СМИ описали новую версию крушения Ту-154
Рейтинг цен: Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
Встреча с белорусским бизнесменом, которая проходила в рамках проекта Biz.умство, была посвящена обсуждению книги Ниала Фергюсона «Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства». Вадим Прокопьев затронул и несколько актуальных для белорусского общества тем.
«Салiдарнасць» обращает внимание на самые интересные мысли, озвученные в ходе этой встречи.
О кризисе Запада
Я безоговорочный фанат западный цивилизации, хоть это сейчас и не самое распространенное явление. Более того, мне кажется, что сегодня в мире существует некая дезориентация, активно поддерживаемая провокаторами и различными сторонниками хаоса. Достижения западной цивилизации подвергаются не просто анализу или критике, а уничтожению и манипуляции.
Но, я хочу сказать, в этой ситуации мы должны за них болеть. Причем, с корыстной целью. Так как без победы западной цивилизации в сегодняшнем кризисе нам вообще ничего не светит.
О том, почему белорусы – это папуасы
Я всегда считал, говорил и говорю, что мы папуасы. И это ни хорошо, ни плохо – у этого есть разные причины. К примеру, у папуасов тоже есть своя поэзия, своя кулинария, своя культура и даже достижения! У них, к примеру, есть свои ритуалы похорон, которые и рядом не стояли с нашими убогими. Но создать собственную цивилизацию они не в состоянии – так как на это нужно слишком много времени. И здесь мы во многом похожи.
Я считаю, что нам не нужно пытаться сочинить свою цивилизацию. Надо просто забыть все – и для начала просто скопировать, что есть на Западе. Не пытаться делать кресло Ле Корбюзье со своим белорусским взглядом, пересматривая какие-то каноны. Попытайтесь сначала сделать в точности так, как это сделал он! И, возможно, на этом опыте у вас когда-нибудь появится возможность сделать лучше.
Конечно, любой нации и любому человеку хотелось бы гордиться чем-нибудь, а не записывать себя в папуасы. Но я считаю, что это нужно сделать, так как с нашей гордостью явно что-то не так. Я всерьез считаю, что нам нужен хирургический, а не косметический подход.
О призывах идти на баррикады
В то же время в Беларуси можно самые революционные лозунги произносить безопасно – так как здесь просто нет энергии революции. Это по-своему хорошо и по-своему плохо. Я могу прямо сейчас вызвать всех на баррикады! И никто не пойдет.
Какой-то потенциал был в 2010 году, но он весь вышел.
Что нужно менять прежде всего
Первое, к чему нам нужно присмотреться и скопировать, это гражданское общество. Автор книги Фергюсон, несмотря на то, что он академик, на пальцах двух рук перечисляет клубы, в которых он состоит. Это всевозможные гильдии, ассоциации, другие клубы, где люди объединяются и что-то делают. А ведь это и есть основа гражданского общества, которого нам сильно не достает. И это можно делать уже сейчас – несмотря на «кровавый режим».
О доверии людей друг к другу
Перемены начинаются не с прозрачных выборов, а с маленьких частных интересов. Демократия и разделение властей – это прекрасные вещи, но появляются они тогда, когда мы по капле, извините, выдавливаем из себя раба и начинаем объединяться. Но для этого нужен уровень доверия.
А у нас этот уровень... Чтобы понять, загляните в любые комментарии в интернете по поводу любого общественно значимого события.
Взять, к примеру, ресторанный бизнес. Никакого объединения у нас нет. Когда мы должны менять законодательство ресторанное, то нас объединяет кто? Достаточно молодой и прогрессивный чиновник – министр торговли. То есть, это не мы снизу приходим и говорим, мол, отмените ваши дикие законы, а он к нам приходит!
Признаю, что сам не являюсь примером активного гражданского общества. Но я понимаю, что объединившись и сплотившись, даже в условиях нашего режима, мы можем что-то изменить.
Пойдет ли на пользу белорусам экономический кризис?
Белорусы в состоянии жесткого нищенского стресса склонны еще больше уходить во внутреннюю эмиграцию. И до какого-то вопиющего случая, мне кажется, мы не способны на доверие друг к другу и активные скоординированные действия. Думаю, что даже жесткий экономический кризис белорусов к активным действиям не подтолкнет.
Об украинском примере для Беларуси
Я всегда считал, что у белорусов больше европейских качеств, чем у украинцев. Мы больше готовы к тому, чтобы по какому-то бескровному сценарию стать частью западной цивилизации. Но они все же раньше начали этот болезненный путь. И у них есть вещи, которые они уже не отдадут, а белорусы пока еще не завоевали.
Несмотря на все ужасы олигархии, там есть конкуренция во власти, там есть конкуренция СМИ – и когда видишь дискуссию на украинских телеканалах, то чуткое белорусское ухо понимает – все, это уже другая вещь! У них действительно присутствуют разные точки зрения – и это не имитация, как у Соловьева.
То есть, какие-то вещи украинцы уже сделали – и их не зачеркнуть. Эти вещи будут влиять на все поколения.
О том, почему в страну не идут деньги
Иногда бизнес зависит исключительно от атмосферы. Это как в ресторане – может быть очень хорошая еда, правильный сервис, но вот по атмосфере как-то не то. И никто туда не будет заходить, как бы ты ни старался.
Такая же атмосфера есть в стране... И в Беларусь инвестиции не идут не потому, что мы так уж сильно проигрываем. Вон по какому-то рейтингу мы даже очень продвинулись... Мы там уже не самые плохие ребята. Но у нас отсутствует такая вещь, как атмосфера. И здесь мы сильно проигрываем. Все эти посадки, пусть они даже справедливые, окружают нас ореолом казармы.
О Статкевиче и национальном герое
Белорусам нужен попсовый пример того, что нельзя было, а вдруг стало можно. Это должно быть что-то символичное – ну, не Куликовская битва, но какой-то герой, который бы попал в национальное сознание фольклорное.
К примеру, несмотря на все теории заговора о том, кому он принадлежит и на какую мельницу воду льет, Николай Статкевич просто не написал прошение о помиловании. И что, он стал национальным героем? Когда он вышел, то позвал ребят на улицу, а вышло тридцать человек. То есть, белорусов это не цепляет? Значит, нужно искать что-то еще, что бы зацепило и объединило всех.
О том, как прокололись белорусские айтишники
Программисты молодцы – это, конечно, наше все. И я не шучу. Но где были айтишники, когда посадили нашего Прокопеню?
Признаком гражданского общества в IT было бы не заявление Цепкало о том, что, мол, мы неправильный сигнал инвесторам подаем... На мой взгляд, айтишное сообщество должно было выйти и сказать – ребята, если еще одни сутки он будет там сидеть, вместо того, чтобы находиться дома и ждать справедливого разбора, мы соберемся встанем и уедем.
Александр Кнырович: «Белорусский бизнес абсолютно ничего не делает, чтобы поменять ситуацию в стране» .
Почему не надо бояться «крепких ребят»
В суворовском училище у нас была дедовщина между первым и вторым курсом кадетов. Нас ловили на лестнице и забирали значки. Тогда я ничего не знал о гражданском общества, а знал, что на втором курсе были очень крепкие ребята.
И мы как-то решили договориться – если одного нашего отлавливают на лестнице, то наваливаемся «всем стадом» его защищать. Неважно, кто нападает – слабый или сильный, мы тут же бросались в драку. Это длилось неделю: сначала их стало больше, было тяжело, но мы не поддались. А потом вдруг все закончилось. До этого эта «традиция» существовала в минской кадетке десятилетиями. И вдруг конец!
И это, наверное, то, что я жду сегодня от нашего общества.