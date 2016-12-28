«Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»

Кирилл Иванов

Байнет остро отреагировал на приговор Давыдовичу по делу о педофилии. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».

Cудебная коллегия Минского городского суда огласила резолютивную часть постановления по уголовному делу экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича. Его судили в закрытом режиме и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Судя по реакции пользователей соцсетей, журналистов и общественных активистов, многим вердикт судьи показался излишне мягким.

Dzmitry Halko:

«Смешны прысуд Давыдовічу не толькі ня стане нашай Урадзіеўкай, але і скандалам будзе хіба на дзень у фэйсбуку. Мы — мірныя і талерантныя людзі, «какой восторг».

Pavel Syroezhkin:

«Извините, но об этом уже нельзя молчать! Реальные недавние приговоры в Беларуси: 12 лет за 1,5 таблетки. И всего 5 лет за многолетнюю педофилию.

А потом Верховный Суд еще удивляется, почему судебной власти в нашей стране не доверяет 95% населения. Простите, но может быть я чего-то недопонимаю в нашем судопроизводстве?».

Алена Ждановіч:

«Мярзоцце, такі малы срок. Жах, што у нас робіцца. Дзіцячы фонд узначальваюць педафілы, а ў храме прапаведуюць папы со свастыкай на грудзі...».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Но ведь дело резонансное! Больше 1000 детей пострадало! Он же не один их насиловал! Где остальные педофилы? Почему такая скупая информация?».

«Бред какой-то! Писали, что пострадали тысячи, тысячи(!!!) детей! Были замечены люди, которые по телевизору мелькали... Как это понимать?!».

«Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек, что тоже принимали в этом участие. От того и срок такой. За закрытый рот».

«Что не так с нашей системой правосудия? Не пойму совсем. За гораздо менее опасные для общества преступления людей сажают на большие сроки, да и не на общий режим. А здесь десятки мальчишек».