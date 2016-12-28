Сможет ли правительство рассчитаться с долгами?

Кто в Беларуси больше всех задолжал внешним кредиторам.

Государственный долг есть у подавляющего большинства стран. Его отсутствием могут похвастаться разве что отдельные автономные территории и далекие острова в Тихом океане.

Экономика каждой страны уникальна. Чтобы сравнить страны между собой по размеру государственного долга, обычно применяется такой показатель, как отношение госдолга к ВВП.

Если исходить из национальной статистики, госдолг Беларуси по итогам 2015 года составил 53,2% ВВП. Оценка МВФ почти такая же: 53,7% ВВП, из которых 39,2% приходится непосредственно на долг правительства, а еще 14,5% – на долю займов, за которые правительство поручилось.

Это чуть больше, чем насчитал наш Минфин, но все равно относительно неплохо – по данному показателю Беларусь находится на 70-м месте в мире. Это означает, что у 69 государств отношение госдолга к ВВП еще выше.

Бесспорным лидером тут является Япония, госдолг которой достиг 248,1% ВВП. На втором месте – Греция с показателем 178,4% ВВП. Третья позиция досталась Ливану – 139,1% ВВП. Нашумевший госдолг США составляет 105,8% ВВП, это 12-е место в мире.

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