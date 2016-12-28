Сможет ли правительство рассчитаться с долгами?

Реакция на приговор по громкому делу о педофилии: «Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»
Диагноз: «Русская этика перерастает в травлю»
Спамеры: Авторы петиции против бело-красно-белого флага рассылают письма в частные компании
Ну и ну! В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»
Высшая мера: В Мозыре приговорили к расстрелу убийцу своих детей
Разговорчики в сети: «Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся»
«Проблема с закрылками»: СМИ описали новую версию крушения Ту-154
Рейтинг цен: Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны
Государственный долг есть у подавляющего большинства стран. Его отсутствием могут похвастаться разве что отдельные автономные территории и далекие острова в Тихом океане.
Экономика каждой страны уникальна. Чтобы сравнить страны между собой по размеру государственного долга, обычно применяется такой показатель, как отношение госдолга к ВВП.
Если исходить из национальной статистики, госдолг Беларуси по итогам 2015 года составил 53,2% ВВП. Оценка МВФ почти такая же: 53,7% ВВП, из которых 39,2% приходится непосредственно на долг правительства, а еще 14,5% – на долю займов, за которые правительство поручилось.
Это чуть больше, чем насчитал наш Минфин, но все равно относительно неплохо – по данному показателю Беларусь находится на 70-м месте в мире. Это означает, что у 69 государств отношение госдолга к ВВП еще выше.
Бесспорным лидером тут является Япония, госдолг которой достиг 248,1% ВВП. На втором месте – Греция с показателем 178,4% ВВП. Третья позиция досталась Ливану – 139,1% ВВП. Нашумевший госдолг США составляет 105,8% ВВП, это 12-е место в мире.
Продолжение обзора читайте здесь