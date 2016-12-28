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«Моделью года» стала Белла Хадид
Авторитетный в мире моды ресурс Models.com назвал «Моделью года» Беллу Хадид.
20-летняя красотка по происхождению наполовину палестинка, наполовину голландка. Её рост – 178 сантиметров, объемы груди/талии/бедер – 86-61-86.
Зеленоглазая Белла в 2016-м не раз привлекала к себе внимание. Чего стоит одно её появление на Каннском кинофестивале в «вагино-платье»!
Эффектная брюнетка также отметилась на шоу Victoria`s Secret.
Еще Белла упала во время показа в Лондоне...
... но компенсировала этот конфуз множеством хороших фотосессий.
Белла Хадид полностью обнажилась для Vogue
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