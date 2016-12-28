Почему дискуссия о морали не должна вести к «расстрелам».

В сети появилось сразу несколько петиций, в которых у президента России просят лишить гражданства (вариант — выдворить из страны) Божену Рынскуz. Одну из них за два дня, к вечеру 27 декабря, подписало 130 тысяч человек. Гнев общественности и требования различных кар обращены также на журналиста Аркадия Бабченко.

Оба они виноваты в том, что не сочувствовали гибели журналистов НТВ, летящих в Алеппо на разбившемся под Сочи Ту-154. Или даже буквально радовались этой гибели.

Радоваться смерти людей аморально вне зависимости от их места работы и рода деятельности. Но одной этической дискуссией в России в последнее время не ограничивается.

Русская этика перерастает в травлю, русский категорический императив оборачивается очередным репрессивным законом.

В русскоязычных социальных сетях идут жестокие войны морали. Одни пользователи обвиняли других в том, что они недостаточно сильно сочувствуют погибшим. Другие обвиняют третьих, что те не понимают, почему они не сочувствуют. Все припоминают друг другу прежние грехи. Все это накладывалось на спор с присутствующими здесь же украинцами — для многих россиян открытием стал тот факт, что на Украине их не очень любят, и что там не готовы скорбеть о гибели российских военных и журналистов.

Вам не нравится Божена Рынска? Не обращайте на ее существование внимания. Вам кажется, что нет такого закона, по которому ее можно посадить, хотя она вам не нравится? Возможно, это к лучшему, и по такому же закону не смогут посадить и вас.

Впрочем, тут же новостные агентства распространяют информацию о том, что в Киеве несут цветы к посольству России. С украинцами, думаю, можно было бы договориться на том, что лучше, конечно, никаким самолетам не падать — ни Ту-154 Минобороны, ни Ил-76 с украинскими десантниками в июне 2014 года, ни малазийскому «Боингу» месяц спустя. Но, увы, мы упустили такую возможность еще два с половиной года назад.

Теперь мы упускаем возможность сбить градус взаимной ненависти уже внутри российского общества. Петиции против очередных врагов набирают свои «лайки», авторы «Московского комсомольца» и «Комсомольской правды» соревнуются друг с другом в описаниях того, что бы они сделали с негодяями.

Более либеральный «МК» предлагает закон «Халилова-Глинки», который лишал бы «радующихся крови гражданства России». И никого, разумеется, не уже не смущает, что такой закон был бы неконституционным. Если ситуация повернулась так, что справедливость требует отмены Конституции, то какие здесь могут быть сомнения? А более «народная» «Комсомолка» вообще намекает, что предателей надо ставить к стенке — и умные люди со всех сторон об этом говорят, и Анатолий Жильцов, сам автор колонки, сетует, что теперь, к сожалению, «не то время».

Это беда нашей страны — если какие-то люди нам не нравятся, нам мало перестать с ними здороваться или подвергнуть их суровой критике на страницах Facebook. Нам хочется, чтобы такие неприятные личности были наказаны по закону и как можно более сурово — так, чтобы жестокость и абсурдность меры наказания по возможности превзошла сам предмет дискуссии.

Мало скорбел? Сжить такого со света и скорбеть дальше вместе со всеми здоровыми силами общества. Это было запущено однажды процессом Pussy Riot, которые сели в тюрьму, не совершив никакого преступления, и при полном согласии общественного мнения.

Теперь апологетам превращения этики в раздел уголовного права с каждым днем хочется большего. А остальным хорошо бы в нынешней ситуации остановиться и не подменять понятий.

Вам не нравится Божена Рынска? Не обращайте на ее существование внимания. Вам кажется, что нет такого закона, по которому ее можно посадить, хотя она вам не нравится? Возможно, это к лучшему, и по такому же закону не смогут посадить и вас.

Почему так важно сейчас кого-нибудь наказать, лишить гражданства или, возможно, даже расстрелять — если не в реальности, то хотя бы в мечтах? Почему к травле недостаточно соболезнующих подключились передовые отряды охранителей?

Разумеется, в первую очередь по той причине, что без подходящего козла отпущения люди начинают задавать слишком много вопросов о том, почему в России опять гибнет самолет. И зачем, в конец концов, ведется столь дорого обходящаяся нам — теперь уже в гуманитарном и этическом смыслах — военная операция в Сирии.

Обсуждать Божену гораздо удобнее.