Что и почему мы меняем в «Салідарнасці»

Скоро наш сайт предстанет в обновленном виде. Мы делаем его удобнее для Вас, уважаемые читатели. Поэтому предварительно расскажем, что будет скорректировано.

Прежде всего, гораздо удобнее станет читать «Салідарнасць» с мобильников. Адаптивный дизайн мы хотели сделать давно, но наши желания и наши возможности – две разные вещи.

Это, что касается технической стороны дела. Концептуально же мы обратили внимание на следующее.

Поток новостей в современном мире постоянно увеличивается и ускоряется. Времени же у читателей больше не становится. Значит, нужен помощник, который обратит внимание на самое важное и интересное. Именно это мы и постараемся сделать, ориентируясь, прежде всего, на взгляды и вкусы постоянной аудитории «Салідарнасці».

В обновленной версии все публикации будут распределены по трём колонкам:

Главное – самые значительные события, тенденции и комментарии к ним, а также лучшая публицистика. Там будут собраны статьи, написанные авторами «Салідарнасці», а также отобранные в результате системного мониторинга более 120 белорусских и иностранных СМИ. Это то, что мы рекомендуем к прочтению в первую очередь.

Новости будут дополнять основную картину дня. Эта лента получилась довольно длинной, но мы хотим, чтобы всё актуальное находилось в одном клике от Вас.

Life создана, исходя из принципа «потехе – час», и наполняется, в основном, информацией развлекательного характера: светская хроника, фотоподборки, курьёзы, симпатичные девушки – а порой и мужчины:)

О тех, кто предпочитает одну длинную ленту, в которой собрано всё в хронологическом порядке, мы тоже не забыли. В обновленной версии под логотипом нашего издания размещен тэг Все новые статьи. Кликнув на него, Вы получите ленту, включающую все публикации из всех рубрик, отсортированные по времени.

Озвучим ряд принципов, которым «Салідарнасць» стремится соответствовать:

Мы экономим Ваше время, предлагая компактную повестку дня.

Мы не только сообщаем, что, где и когда случилось, но также ищем ответ на вопрос «Почему?».

Мы предлагаем Вам разные точки зрения, включая те, которые сами не разделяем – чтобы сохранять взвешенный и всесторонний подход к освещению событий. И сами стараемся смотреть на проблему под неожиданным углом.

Мы по мере возможности реализуем спецпроекты, которые подчеркивают наши отличия от других онлайн-медиа.

Мы делаем ставку на качество, вдумчивый подход и оригинальные мысли.

Надеемся, что наши представления о прекрасном:) совпадут с мнением читателей. А предложения по поводу того, что еще можно улучшить и подправить в «Салідарнасці», принимаются по адресу gazetaby@gmail.com круглосуточно.

В одном можно быть уверенным: 2017-й и последующие годы принесут много самых разных новостей. Давайте следить за ними вместе!