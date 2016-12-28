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Минск отрицает договоренности с Москвой о тарифах на прокачку нефти

28.12.2016 Салiдарнасць

До этого российское агентство озвучило, что белорусские власти пришли к компромиссу с российской компанией «Транснефть».

Как утром сообщило агентство ТАСС, расценки на транспортировку российской нефти по белорусским нефтепроводам будут повышены, но не так радикально, как этого ранее требовала белорусская сторона.

В частности, тариф на транспортировку нефти из России для белорусской компании «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо 20,5%, которых ранее требовала белорусская сторона. Также компромиссные расценки несколько выше тех, которые в свою очередь предлагались российской стороной – около 5,8%.

В обед белорусское правительственное агентство БЕЛТА, в свою очередь, распространило слова председателя концерна «Белнефтехим» Игоря Ляшенко, что Беларусь и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти.

По его словам, данный вопрос рассматривался 27 декабря во время рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России:

— Вчера у нас прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти. Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это повышение должно быть в районе 5,5%... Ждем предложений от российской стороны. Наши предложения им переданы.

По мнению Ляшенко, тарифы будут согласованы в скором времени: «Решение думаю, уже скоро будет».

Напомним, что повышение тарифов на транзит в 2016 году использовался белорусскими властями, как инструмент давления на Россию в так называемом газовом споре. По данным «Газпрома», Беларусь не доплатила за полученный газ около 400 миллионов долларов. Профильные белорусские чиновники эту информацию опровергают, ссылаясь на союзные договоренности.

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