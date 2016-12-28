Авторы петиции против бело-красно-белого флага рассылают письма в частные компании

Просьбу подписаться против исторического символа получили десятки предприятий.

Как рассказала «Салідарнасці» наша читательница, на электронный адрес частной компании, в которой она работает, пришло письмо с просьбой подписать петицию против бело-красно-белого флага.

Письмо было получено с адреса forex.underwhereas@yahoo.com, в качестве подписи указано «Антось Мартыненко». Автор письма просит получателей распространять его среди своих друзей.

Судя по адресам, на которые были отправлены копии письма, его получили десятки частных компаний — от сборщиков и продавцов мебели, до свадебных салонов и авторов сувениров ручной работы.

Из сопроводительной информации о петиции становится ясно, что речь идет о сборе подписей, организованном в конце сентября минчанином Владимиром Рыженковым.

Как писала в октябре «Наша Ніва», Рыженков является активистом Национально-освободительного движения (НОД) — фриковатой пророссийской организации, считающей, что «белорусы — это проект Австро-Венгрии».

На странице автора петиции Вконтакте указано, что он подписан на группы «Агония Европы — прощай Евросоюз», «Клуб друзей Путина», «Коммунисты Могилевщины», «НОД Малороссия» и другие сообщества с не менее говорящими названиями.

За три месяца под петицией подписались 444 человека. Автор петиции ставит перед собой цель собрать 555 подписей.

Видимо, вялая реакция белорусов на инициативу Рыженкова вынудила его самого или его единомышленников заняться рассылкой спама.

Напомним, что петицию молодофронтовцев с призывом признать бело-красно-белый флаг национальной историко-культурной ценностью, подписали 2300 человек.