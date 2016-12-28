Задержан директор визового центра vizacenter.by

За нелегальные услуги по подготовке документов для оформления шенгенских виз.

Офис компании располагался по адресу ул. Комсомольская, 18 и работал с 2013 года. По информации ГУБОП, фирма оказывала нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз.

Работала схема достаточно длительное время — с 2013 года. В компании было неважно, имеет ли человек право посещать Европу. Все необходимые документы сотрудники собирали сами. Незаконно использовали печати разных банков или фирм. Сообщается, что услугами турфирмы пользовались в том числе и организаторы каналов незаконной миграции.

Как сообщает tvr.by, при обыске у злоумышленников обнаружено и изъято свыше 300 тысяч долларов, почти сто поддельных печатей, клише и справок. На данный момент двери турфирмы опечатаны.

По информации оперативников, среди клиентов часто встречались и выходцы из стран с повышенной террористической активностью. Точное количество человек, которым удалось получить визу по поддельным документам, устанавливается.

На сайте компании, который, кстати, не заблокирован, написано: «Шенгенская виза за 1 день! Утром паспорт нам отдал – вечером с визой обратно забрал». Многократную визу в чистый паспорт фирма обещала всего за три дня! Если верить сайту, оценивал свои могущественные возможности визовый центр довольно скромно — всего 15 у.е. за услугу. Даже трудно себе представить, какая схема была отработана в компании, чтобы обеспечить такую оперативность выдачи шенгенских виз!

Ну и «хитом продаж» в деятельности компании значится «карта поляка». Теперь схемами получения всех этих «плюшек» для белорусских граждан займутся следственные органы. В турфирмах ситуацию не комментируют, но между собой шепчутся: «И поделом!» Кроме того, обсуждают возможные последствия для клиентов злосчастного визового центра: вполне вероятно, что в будущем у них могут возникнуть реальные проблемы с получением шенгенской визы.

«Порой солидные люди, бизнесмены говорят мне: «Не знаю, как оформлял прошлую многократную визу и на основании чего, просто отдал паспорт в визовую контору, и там все сделали», – в неофициальной беседе с представителем TIO.BY рассказывает директор одной из столичных компаний. – Конечно, это очень рискованно, так нельзя поступать!»

В связи с этим профессионалы турбизнеса еще раз предостерегают туристов: не ведитесь на фантастические обещания «визовых контор», пользуйтесь услугами официальных визовых центров, консульских учреждений и солидных проверенных турфирм!