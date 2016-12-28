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Доллар продолжает толстеть

28.12.2016 Салiдарнасць

В среду на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Будь в курсе!

Доллар укрепляется – на этот раз на BYN0,0012 до 1,9519 рубля.

Евро, который накануне немного сдал, подорожал на BYN0,0056 до 2,043 рубля.

Курс российского рубля поднялся на BYN0,016 до 3,2182 рубля за 100 российских рублей.

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28.12.2016
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Беларусь, по данным Международной организации труда, входит в десятку стран с самым значительным темпом снижения реальной зарплаты.

28.12.2016
Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны

Аналитики международного ритейлера Linio дали простое объяснения недавней оговорке Лукашенко.

27.12.2016
Гендиректор МТЗ: «У нас нет складских запасов»

Федор Домотенко не считает виновными своего заместителя и сотрудников завода, задержанных КГБ.

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