Доллар продолжает толстеть

Реакция на приговор по громкому делу о педофилии: «Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»
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Доллар укрепляется – на этот раз на BYN0,0012 до 1,9519 рубля.
Евро, который накануне немного сдал, подорожал на BYN0,0056 до 2,043 рубля.
Курс российского рубля поднялся на BYN0,016 до 3,2182 рубля за 100 российских рублей.