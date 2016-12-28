В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»

На большие экраны, в том числе и в Беларуси, выходит российский блокбастер, посвященный серийному убийце и маньяку, изнасиловавшему 12-летнюю полоцкую княжну Рогнеду и вырезавшему всю ее семью.

Князь Владимир и Рогнеда. Кадр из фильма

Премьера фильма «Викинг» состоялась накануне в Москве. Главного героя — князя Владимира — играет Данила Козловский, а центральные женские образы воплотили на экране Светлана Ходченкова (княгиня Ирина) и белоруска Александра Бортич, которая играет Рогнеду, жену князя Владимира.

Российские кинокритики уже публикуют рецензии на большой проект Константина Эрнста, «в котором при помощи крови, грязи и лучших лиц российского кинематографа показано неисповедимое движение сил истории». Вот что пишет Ярослав Забалуев для Газеты.ru:

«...Колеблющийся юноша приходит к воротам князя Рогволда (Андрей Смоляков) с дружиной нанятых под честное слово (фактически в кредит) викингов, чтобы просить помощи, но в ответ получает лишь оскорбления.

Когда Владимир, подталкиваемый воинами и опоенный зельем берсерков, изнасилует на глазах родителей дочь Рогволда Рогнеду, станет ясно, что пути назад нет, и прежней Русь под его началом уже не будет никогда...

Об этом, в общем, и сам «Викинг» — о переломном моменте, возможно, важнейшем в русской истории и при этом том самом, о котором мы знаем до обидного мало....

Владимир — фигура таинственная и в высшей степени спорная — в фильме аккуратно очищен от всякого негатива. Все его злодеяния — следствие каких-то внешних причин.

Строго говоря, он вообще не герой, а инструмент, рука судьбы, марионетка провидения, логика которого неисповедима для простых смертных, ее можно только принять».

Отметим, что в Беларуси образ и деяния князя Владимира, который широко практиковал серийные и массовые убийства, обозначены достаточно четко.

12-летнюю княжну полоцкую Рогнеду он насиловал в присутствии ее родителей и родственников. Разумеется, крепко связанных. Вероятно, в какой-то момент ситуация показалась князю недостаточно пикантной, и он распорядился тут же, на глазах насилуемой девочки зарезать ее отца и братьев. Что и было исполнено.

Вот как излагает те страшные события, именуемые как «Кровавая свадьба», в своей книге «Адкуль наш род» белорусский писатель Владимир Арлов:

«Спачатку ў Полацак прыехалі сваты з Кіева. Рагвалод паразважаў і вырашыў, што выгадней будзе парадніцца з кіеўскім князем Яраполкам. Рагнедзе споўнілася толькі дванаццаць гадоў, але ў такім узросце князёўна ўжо лічылася нявестай. Выконваючы бацькаву волю, яна пачала рыхтавацца да вяселля і ад’езду ў Кіеў.

І тут у Полацак нечакана заявіліся сваты з Ноўгарада. Князь Рагвалод паклікаў дачку і перад гасцямі запытаўся, ці хоча яна пайсці за Уладзіміра. Ганарлівая Рагнеда адмовілася, ды яшчэ і дадала, што Уладзімір — сын рабыні, а такі жаніх ёй не патрэбны.

Даведаўшыся пра гэта, Уладзімір страшэнна ўгневаўся і з вялікім войскам рушыў на Полацак. Ён збіраўся адпомсціць за крыўду і захапіць крывіцкія землі.

Ворагі напалі раптоўна, і князь Рагвалод не паспеў сабраць сваё войска. У жорсткай сечы нашыя продкі былі разбітыя. Чужынцы спалілі Полацак, забілі Рагвалода і ўсю ягоную сям’ю. Рагнеду князь Уладзімір пад прымусам зрабіў сваёй жонкаю».

«С Чулпан смотрим на Козловского в фильме «Викинг». На этом фото особенно видно, как мы относимся к викингам». Из Instagram Ксении Собчак

Отметим, что российский «Викинг» вот-вот выйдет и в белорусский прокат. Что показательно – пробудет на больших экранах до православного Рождества.