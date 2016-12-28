В Мозыре приговорили к расстрелу убийцу своих детей

Гомельский областной суд на выездном судебном заседании в Мозыре завершил рассмотрение дела об убийстве отцом собственных детей — 17-летнего сына и 9-летней дочери.

39-летний мужчина признан виновным в совершенном преступлении, его приговорили к исключительной мере наказания — расстрелу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 9-летнюю Киру и 17-летнего Влада, по версии следствия, убил собственный отец. По предварительной информации, парню, когда тот сидел у компьютера, мужчина нанес удар тяжелым предметом по голове и задушил, потом таким же способом расправился и с девочкой. После этого мозырянин приехал в квартиру, где проживала его жена вместе со старшим сыном (супруги в последнее время жили раздельно), рассказал ей о содеянном, после чего попытался покончить с собой, выбросившись из окна четвертого этажа. Мужчина получил травмы головы, таза и позвоночника, но остался жив. На момент его поступления в больницу концентрация этилового спирта в его крови составила 2,36 промилле.

По данным следствия, мужчина совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним брак и проживать раздельно. Следствие длилось 9 месяцев. В начале ноября дело было передано в суд. Все судебные заседания были закрытыми. С таким ходатайством в самом начале выступила гособвинитель, объяснив это тем, что в деле имеются сведения, затрагивающие интимные и личные подробности участников процесса.

Перед первым судебным заседанием мать погибших детей Анастасия говорила о том, что не хочет высшей меры для бывшего супруга, что это будет слишком мягкое наказание для него.