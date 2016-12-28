gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

Что и почему мы меняем в «Салідарнасці»

Скоро наш сайт предстанет в обновленном виде.

ГЛАВНОЕ

Реакция на приговор по громкому делу о педофилии: «Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»

Диагноз: «Русская этика перерастает в травлю»

Спамеры: Авторы петиции против бело-красно-белого флага рассылают письма в частные компании

Ну и ну! В Беларуси покажут фильм, в котором серийный убийца и насильник «очищен от негатива»

Высшая мера: В Мозыре приговорили к расстрелу убийцу своих детей

Разговорчики в сети: «Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся»

«Проблема с закрылками»: СМИ описали новую версию крушения Ту-154

Рейтинг цен: Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент

Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ

Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге

Люди, которых мы потеряли в 2016 году

«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

«Лукашенко таких любит»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Лучшие фотографии 2016 года

Эротический календарь Liqui Moly на 2017 год

Социальное государство в двух фотографиях

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

В Мозыре приговорили к расстрелу убийцу своих детей

28.12.2016 TUT.BY, фото Иван Яриванович

Гомельский областной суд на выездном судебном заседании в Мозыре завершил рассмотрение дела об убийстве отцом собственных детей — 17-летнего сына и 9-летней дочери.

39-летний мужчина признан виновным в совершенном преступлении, его приговорили к исключительной мере наказания — расстрелу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 9-летнюю Киру и 17-летнего Влада, по версии следствия, убил собственный отец. По предварительной информации, парню, когда тот сидел у компьютера, мужчина нанес удар тяжелым предметом по голове и задушил, потом таким же способом расправился и с девочкой. После этого мозырянин приехал в квартиру, где проживала его жена вместе со старшим сыном (супруги в последнее время жили раздельно), рассказал ей о содеянном, после чего попытался покончить с собой, выбросившись из окна четвертого этажа. Мужчина получил травмы головы, таза и позвоночника, но остался жив. На момент его поступления в больницу концентрация этилового спирта в его крови составила 2,36 промилле.

По данным следствия, мужчина совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним брак и проживать раздельно. Следствие длилось 9 месяцев. В начале ноября дело было передано в суд. Все судебные заседания были закрытыми. С таким ходатайством в самом начале выступила гособвинитель, объяснив это тем, что в деле имеются сведения, затрагивающие интимные и личные подробности участников процесса.

Перед первым судебным заседанием мать погибших детей Анастасия говорила о том, что не хочет высшей меры для бывшего супруга, что это будет слишком мягкое наказание для него.

  • Оцени статью:

Скандалы

28.12.2016
«Будет молчать и отсидит за всех высокопоставленных пузатых дядек»

Байнет остро отреагировал на приговор Давыдовичу по делу о педофилии. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».

28.12.2016
Авторы петиции против бело-красно-белого флага рассылают письма в частные компании

Просьбу подписаться против исторического символа получили десятки предприятий.

28.12.2016
Задержан директор визового центра vizacenter.by

За нелегальные услуги по подготовке документов для оформления шенгенских виз «Хитом продаж» в деятельности компании значится «карта поляка».

28.12.2016
Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»

И кого за это задержали.

28.12.2016
Солигорчанка пыталась скрыть растрату, как в фильме «Операция Ы»

Следователи разоблачили постановочную кражу.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com