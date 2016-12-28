Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

«Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся» photo

О том, как Байнет отреагировал на очередную внештатную ситуацию с новым реактором для БелАЭС, — в обзоре «Салідарнасці».

ГЛАВНОЕ

Точки над «i» вот так расставлены: Обвиняемому в громком деле о педофилии Давыдовичу вынесли приговор

«Проблема с закрылками»: СМИ описали новую версию крушения Ту-154

Исследование: Как обеднели белорусы за последние четыре года

Физик-ядерщик: «История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»

Не позавидуешь: «Путина подставили. Случайность? Не думаю!»

Политологи: «Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали. Показывали, какой хороший сын у поводыря»

Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент

Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ

Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге

Люди, которых мы потеряли в 2016 году

«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Страна парадоксов и Белстата»

Почему люди ругаются из-за реакции на катастрофу ТУ-154

«Из лучших друзей нас пытаются представить как неискренних, которые могут стать русофобами и повторить путь Украины»

В Кремле прокомментировали демарш Лукашенко

«Мы для Путина – разменные карты»

О чем мечтает Коля Лукашенко

От «Катюши» до «Вежливых людей» — что исполняет ансамбль имени Александрова

«Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Им не болит

«Лукашенко таких любит»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»

28.12.2016 Meduza

И кого за это задержали.

В понедельник, 26 декабря, в иркутской больнице умер еще один пострадавший от отравления контрафактной спиртосодержащей продукцией; общее число жертв достигло 77 человек. Возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержали 24 человека; семерым предъявлены обвинения в сбыте продукции, повлекшей смерть двух и больше человек.

«Медуза» рассказывает, что известно о людях, отравившихся жидкостью с метанолом, — и о тех, кто ее им продавал.

Отравившиеся

26 декабря число жертв контрафактных напитков и спиртосодержащих средств в Иркутске достигло 77 человек. В больницах умерли 46 человек; остальных, по словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Иркутской области Татьяны Шкурской, доставили «с мест жительства», как правило, уже в коме.

Иркутские журналисты, которые следили за этой историей, рассказали «Медузе», что на больничных койках оказались «совершенно разные люди»: среди них есть, например, воспитательница детского сада и медсестра. «Большинство пострадавших — обычные работяги, которые не так много зарабатывают: сварщики, автослесари, грузчики, дворники. Есть среди них и отсидевшие, которые просто не могут найти высокооплачиваемую работу из-за судимости», — говорит «Медузе» корреспондент иркутского филиала «Комсомольской правды» Алена Чичигина.

«Я уже поддатый был, решил догнаться [„Боярышником“]. Привкус неприятный, но его же водой разбавляешь. Ну, догнался», — рассказывал 43-летний слесарь Андрей Колесников. Он считает, что ему повезло, поскольку он «сделал мешанину» — в тот вечер пил пиво и несколько алкогольных коктейлей (этиловый спирт помогает при отравлении метанолом). У Колесникова, помимо троих собственных детей, на попечении находятся двое внуков, поэтому, как он отмечает, «умирать нельзя было».

Всего сиротами остались восемь детей, у семерых из них от отравления «Боярышником» умерли и мать, и отец, у одного ребенка — только мать.

Кроме того, отравились и пенсионеры. «Сидят дома и не работают — вот на гроши и ищут, чего бы выпить», — говорит журналистка Чичигина.

Магазин, рядом с которым правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по розливу «Боярышника». Фото: Кирилл Шипицин, ТАСС

По сведениям издания «Твой Иркутск», среди погибших только у одного не было регистрации по месту жительства и, как сказали «Медузе» в редакции газеты, «образ жизни был соответствующий». «Все остальные — относительно благополучные люди, хоть и небогатые. Некоторые из них вообще сознательно выбирали «Боярышник», потому что в нем раньше использовался качественный этиловый спирт, в который были добавлены лимонная кислота и натуральная настойка боярышника. По вкусу это «средство для ванны» напоминает горькую настойку. Люди пили ее уже год-два, привыкли к вкусу и доверяли качеству», — написало издание.

«18 декабря, когда стали поступать больные, [городские службы] начали проверять теплотрассы, люки облазили, все что можно — ни одного трупа не нашли. Люди падали либо на улице — на дороге, около подъездов, — либо их в квартирах уже находили», — рассказали «Медузе» сотрудники «Твоего Иркутска».

Кроме того, как писала «Комсомольская правда — Иркутск», некоторые из оказавшихся в больнице жителей города отравились не «Боярышником», а контрафактной водкой (тоже содержала метанол) с этикетками «Пшеничная», «Финская» и «Белая береза». Пациенты отмечали, что выпили всего «одну-две рюмки». О том, что «травятся не только „Боярышником“, но и водкой, мартини», также рассказала «Медузе» жительница иркутского района Ново-Ленино, где произошло массовое отравление (просила не указывать своего имени).

Продавец одного из иркутских магазинов, где до введения запрета на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями (в Иркутской области — с 20 декабря, в России — с 26 декабря) продавали «Боярышник», в разговоре с «Медузой» сказала, что посетители спрашивают средство для ванн и сейчас.

«Оно самое популярное [среди лекарственных и косметических средств на спирту]. Я интересовалась у одного человека, почему он именно его берет. Тот сказал, что после этого „Боярышника“ не болит голова», — отметила продавец. По ее словам, в целом покупатели «Боярышника» не выглядят как «алкоголики или бездомные».

Задержанные

27 декабря количество задержанных в связи с массовым отравлением в Иркутске увеличилось до 24.

Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело на заместителя министра имущественных отношений региона Евгению Нефедову: ее подозревают в халатности. Следователи считают, что еще в ноябре 2016 года чиновнице сообщали о нарушении правил торговли алкогольной продукцией в одном из торговых павильонов в Иркутске. Нефедова могла через суд расторгнуть договор с владельцем павильона, чтобы он не смог больше продавать «Боярышник», — однако ограничилась очередным предупреждением.

Ранее, 23 декабря, следователи задержали заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, его также подозревают в халатности.

По делу о производстве, обороте и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, проходят 22 фигуранта. Это хозяева торговых павильонов, продавцы, мелкооптовые поставщики и даже водители. Все они граждане России. Среди них пятеро выходцев из Азербайджана и один — из Сирии. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря сказал, что производство и сбыт «Боярышника» наладил «ряд граждан, в том числе иностранного государства».

Меру пресечения им избирал Ленинский районный суд Иркутска на протяжении трех дней — 22, 23 и 26 декабря. Все дела слушались в закрытом режиме, некоторым задержанным требовался переводчик. Каждый фигурант был со своим адвокатом, но общаться с прессой согласился лишь один из защитников, просивший не указывать имени. Он настаивал, что его клиент не мог знать о содержимом флаконов с «Боярышником». Кроме того, по словам адвоката, этикетки на бутылках сообщали о недопустимости приема содержимого внутрь, а значит, вся ответственность лежит на человеке, который проигнорировал предупреждение.

Родственники обвиняемых, как и сами фигуранты дела, отказались общаться с прессой.

К 27 декабря семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, десять человек — под домашним арестом. Под подписку о невыезде суд выпустил четверых человек. Семи фигурантам предъявлены обвинения в производстве и сбыте продукции, повлекшей смерть двух или более лиц.

  • Оцени статью:

Скандалы

28.12.2016
Солигорчанка пыталась скрыть растрату, как в фильме «Операция Ы»

Следователи разоблачили постановочную кражу.

28.12.2016
Обвиняемому в громком деле о педофилии Давыдовичу вынесли приговор

Жертвами преступлений в период с апреля 2010 по ноябрь 2012 года стали воспитанники детских домов.

28.12.2016
Российские чиновники признали существование системы допинга

Сотрудники ФСБ участвовали в подмене анализов спортсменов.

27.12.2016
В Могилеве УВД проиграло суд против создателя паблика в соцсети «ВКонтакте»

Опрос в интернете о том, какую сумму денег платили ГАИ, не порочит репутацию милиции.

27.12.2016
Начальнику ГАИ, насмерть сбившему женщину, грозит семь лет колонии

Бывшему руководителю Барановичской ГАИ предъявлено обвинение.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com