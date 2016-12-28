Кем были люди, отравившиеся «Боярышником»

И кого за это задержали.

В понедельник, 26 декабря, в иркутской больнице умер еще один пострадавший от отравления контрафактной спиртосодержащей продукцией; общее число жертв достигло 77 человек. Возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержали 24 человека; семерым предъявлены обвинения в сбыте продукции, повлекшей смерть двух и больше человек.

«Медуза» рассказывает, что известно о людях, отравившихся жидкостью с метанолом, — и о тех, кто ее им продавал.

Отравившиеся

26 декабря число жертв контрафактных напитков и спиртосодержащих средств в Иркутске достигло 77 человек. В больницах умерли 46 человек; остальных, по словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Иркутской области Татьяны Шкурской, доставили «с мест жительства», как правило, уже в коме.

Иркутские журналисты, которые следили за этой историей, рассказали «Медузе», что на больничных койках оказались «совершенно разные люди»: среди них есть, например, воспитательница детского сада и медсестра. «Большинство пострадавших — обычные работяги, которые не так много зарабатывают: сварщики, автослесари, грузчики, дворники. Есть среди них и отсидевшие, которые просто не могут найти высокооплачиваемую работу из-за судимости», — говорит «Медузе» корреспондент иркутского филиала «Комсомольской правды» Алена Чичигина.

«Я уже поддатый был, решил догнаться [„Боярышником“]. Привкус неприятный, но его же водой разбавляешь. Ну, догнался», — рассказывал 43-летний слесарь Андрей Колесников. Он считает, что ему повезло, поскольку он «сделал мешанину» — в тот вечер пил пиво и несколько алкогольных коктейлей (этиловый спирт помогает при отравлении метанолом). У Колесникова, помимо троих собственных детей, на попечении находятся двое внуков, поэтому, как он отмечает, «умирать нельзя было».

Всего сиротами остались восемь детей, у семерых из них от отравления «Боярышником» умерли и мать, и отец, у одного ребенка — только мать.

Кроме того, отравились и пенсионеры. «Сидят дома и не работают — вот на гроши и ищут, чего бы выпить», — говорит журналистка Чичигина.

Магазин, рядом с которым правоохранительные органы обнаружили подпольный цех по розливу «Боярышника». Фото: Кирилл Шипицин, ТАСС

По сведениям издания «Твой Иркутск», среди погибших только у одного не было регистрации по месту жительства и, как сказали «Медузе» в редакции газеты, «образ жизни был соответствующий». «Все остальные — относительно благополучные люди, хоть и небогатые. Некоторые из них вообще сознательно выбирали «Боярышник», потому что в нем раньше использовался качественный этиловый спирт, в который были добавлены лимонная кислота и натуральная настойка боярышника. По вкусу это «средство для ванны» напоминает горькую настойку. Люди пили ее уже год-два, привыкли к вкусу и доверяли качеству», — написало издание.

«18 декабря, когда стали поступать больные, [городские службы] начали проверять теплотрассы, люки облазили, все что можно — ни одного трупа не нашли. Люди падали либо на улице — на дороге, около подъездов, — либо их в квартирах уже находили», — рассказали «Медузе» сотрудники «Твоего Иркутска».

Кроме того, как писала «Комсомольская правда — Иркутск», некоторые из оказавшихся в больнице жителей города отравились не «Боярышником», а контрафактной водкой (тоже содержала метанол) с этикетками «Пшеничная», «Финская» и «Белая береза». Пациенты отмечали, что выпили всего «одну-две рюмки». О том, что «травятся не только „Боярышником“, но и водкой, мартини», также рассказала «Медузе» жительница иркутского района Ново-Ленино, где произошло массовое отравление (просила не указывать своего имени).

Продавец одного из иркутских магазинов, где до введения запрета на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями (в Иркутской области — с 20 декабря, в России — с 26 декабря) продавали «Боярышник», в разговоре с «Медузой» сказала, что посетители спрашивают средство для ванн и сейчас.

«Оно самое популярное [среди лекарственных и косметических средств на спирту]. Я интересовалась у одного человека, почему он именно его берет. Тот сказал, что после этого „Боярышника“ не болит голова», — отметила продавец. По ее словам, в целом покупатели «Боярышника» не выглядят как «алкоголики или бездомные».

Задержанные

27 декабря количество задержанных в связи с массовым отравлением в Иркутске увеличилось до 24.

Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело на заместителя министра имущественных отношений региона Евгению Нефедову: ее подозревают в халатности. Следователи считают, что еще в ноябре 2016 года чиновнице сообщали о нарушении правил торговли алкогольной продукцией в одном из торговых павильонов в Иркутске. Нефедова могла через суд расторгнуть договор с владельцем павильона, чтобы он не смог больше продавать «Боярышник», — однако ограничилась очередным предупреждением.

Ранее, 23 декабря, следователи задержали заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, его также подозревают в халатности.

По делу о производстве, обороте и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, проходят 22 фигуранта. Это хозяева торговых павильонов, продавцы, мелкооптовые поставщики и даже водители. Все они граждане России. Среди них пятеро выходцев из Азербайджана и один — из Сирии. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря сказал, что производство и сбыт «Боярышника» наладил «ряд граждан, в том числе иностранного государства».

Меру пресечения им избирал Ленинский районный суд Иркутска на протяжении трех дней — 22, 23 и 26 декабря. Все дела слушались в закрытом режиме, некоторым задержанным требовался переводчик. Каждый фигурант был со своим адвокатом, но общаться с прессой согласился лишь один из защитников, просивший не указывать имени. Он настаивал, что его клиент не мог знать о содержимом флаконов с «Боярышником». Кроме того, по словам адвоката, этикетки на бутылках сообщали о недопустимости приема содержимого внутрь, а значит, вся ответственность лежит на человеке, который проигнорировал предупреждение.

Родственники обвиняемых, как и сами фигуранты дела, отказались общаться с прессой.

К 27 декабря семь фигурантов уголовного дела заключены под стражу, десять человек — под домашним арестом. Под подписку о невыезде суд выпустил четверых человек. Семи фигурантам предъявлены обвинения в производстве и сбыте продукции, повлекшей смерть двух или более лиц.