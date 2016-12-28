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Обвиняемому в громком деле о педофилии Давыдовичу вынесли приговор

28.12.2016 TUT.BY, фото Александр Васюкович

Cудебная коллегия Минского городского суда огласила резолютивную часть постановления по уголовному делу экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича.

Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Мингорсуд начал рассматривать дело Давыдовича в сентябре. Обвиняемый проходил сразу по пяти статьям УК. Прежде всего, по ч. 2 и 3 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего) и ст. 168 (Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Также Давыдовича обвиняли в службеных преступлениях и незаконной предпринимательской деятельности.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Давыдовича признали виновным в иных действиях сексуального характера, совершенных с лицом, достигшим 17-летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. По этим обвинениям ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Его также же признали виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сопряженной с получением дохода, а особо крупном размере и на основании части 2 статьи 233 суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.

По совокупности преступлений Давыдовича приговорили к 5 годам лишения свободы, они лишен права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. С него также будут взысканы 123,508 рублей дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, на данный момент Давыдович уже отбывает наказание за совершение экономического преступления (в феврале 2014-го суд приговорил его к 4 годам лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере).

Уголовное дело за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, первоначально было возбуждено против Давыдовича 25 июля 2014-го. Но зимой того же года из-за отсутствия доказательств.

Следственный комитет прекратил производство: пострадавшие не хотели рассказывать о случившемся. Возобновлено дело было только летом 2015-го.

Известно, что жертвами преступлений в период с апреля 2010 по ноябрь 2012 года стали воспитанники детских домов.

— Сейчас точки над «i» в этом деле расставлены. Но, учитывая, что среди пострадавших — главным образом мальчики из детских домов, было очень много нюансов. Поскольку после случившегося с ними прошло много времени и часть из них создали свои семьи и обустроили жизнь, то не всем из них хотелось вспоминать о прошлом и выносить это на общее обозрение, — рассказал TUT.BY начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Василий Лосич.

Напомним, журналистское расследование по этой теме TUT.BY провел в 2014 году. В статье шла речь о том, что Вячеслав Давыдович связан с фигурантами громкого «дела о педофилах», жертвами которых стали, по заявлениям оперативников, тысячи детей.

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