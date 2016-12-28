«Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся»

Кирилл Иванов

О том, как Байнет отреагировал на очередную внештатную ситуацию с новым реактором для БелАЭС, — в обзоре «Салідарнасці».

Очередной инцидент, случившийся во время перевозки нового корпуса реактора, прогнозируемо вызвал волну обсуждений в соцсетях и на интренет-форумах. «Салідарнасць» предлагает избранные моменты.

«История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»

Ales Piletski:

«Не шанцуе нам з карпусамі для рэактараў, адназначна. Адзін з вышыні на грунт «саслізгнуў», другі зараз да апоры на чыгунцы «датыкнуўся». Зглазіў нехта, відаць. Зуб даю».

Таццяна Караткевіч:

«Второй корпус реактора при транспортировке получил удар. Будем заказывать третий? Или согласимся с тем, что теперь и Беларуси и России экономически выгодно остановить строительство Островецкой АЭС?!».

Илья Добротвор:

«Экономически выгодно строить станцию вечно. Все работают, все при деле».

Строители БелАЭС опять ушатали корпус реактора

https://t.co/T97uo2o2j4 pic.twitter.com/u0gqbbtmVr — Чай з варэннем (@belteanews) December 27, 2016

Из комментариев на открытой дискуссионной площадке talks.by:

«Мне кажется, что уже нужно начинать волноваться — там зацепили, там не докрутили, а сколько всего еще происходит одному Богу ведомо. Зная, как трудятся рабочие у нас в стране — с помощью такой-то матери и мантрой «и так сойдет», как-то нужно будет на время запуска куда-нибудь в отпуск поехать что ли».

«Возвращайте в Россию, пусть опять новый шлют. Только этот поврежденный, предварительно прожгите резаком, чтобы обратно не подсунули».

«Значит тащите третий... Вот уж горе-строители. Такой ответственный груз и без ЧП уже второй раз доставить не могут. Чем-то недобрым все это попахивает».

«Может, стоит задуматься, надо ли она вообще эта станция?».

«Как всегда скажут — ничего страшного».

Из комментариев на Нашай Ніве:

«Хочацца спадзявацца, што на гэты раз запуск адкладуць хаця б на два гады».

«Нават і выгружаць не варта, вязіце назад на металалом».

«Небеса как бы намекают скупым на ум: ну не надо строить, не надо! Они пока не взлетят в космос на этом реакторе зелеными от удовольствия, не успокоятся».