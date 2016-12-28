Кто убедит Лукашенко ограничить торговлю спиртным?

Как повлияет трагедия в Иркутске на белорусский антиалкогольный указ.

МВД внесло в правительство проект указа по ограничению продажи алкоголя два месяца назад, но до сих пор о документе ничего не слышно. Почему?

– Теоретически еще в ноябре проект должен был поступить из правительства на одобрение в Палату представителей. Но в начале декабря у меня была встреча с депутатами, оказалось, что проект к ним еще не поступил. Нет такой информации и на сегодняшний день, – рассказывает координатор общественной кампании «Защитим наших детей от алкоголя» Ольга Ковалькова.

Она отмечает, что по проекту указа существует много споров, в том числе идет «сложная борьба министерств». Минторг, например, был против ограничения времени продажи алкоголя (в указе предлагается запретить торговлю спиртным после 22.00).

На недавнем совещании Александр Лукашенко высказался по поводу массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» и призвал чиновников не допустить подобного в Беларуси.

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