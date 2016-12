Опускать спинку кресла в самолете – невежливо?

Как вести себя в салоне, чтобы не спровоцировать конфликт с соседом.

Представьте себе такую ситуацию: вы на борту авиалайнера, совершающего дальний ночной перелет. Вы собираетесь откинуть спинку кресла и погрузиться в глубокий сон. Но спинка не двигается.

В чем причина? Вы сидите не у аварийного выхода, так что спинка не должна быть зафиксирована в поднятом положении. И кресло, похоже, не сломано. Оглянувшись назад, вы понимаете, в чем дело.

Сидящий за вами пассажир воспользовался устройством, мешающим вам опустить спинку. Устройство представляет собой две пластиковые прищепки, каждая размером с небольшой степлер, которые фиксируют в неподвижном положении ручки откидного столика на спинке вашего кресла.

В результате сосед может есть или работать, расположив ноутбук на столике, не боясь, что вы неожиданно наклоните спинку кресла. Но он не дает вам заснуть с комфортом. Что делать?

Подобная ситуация может закончиться печально. В 2014 году рейс американской авиакомпании United Airlines, летевший из Нью-Джерси в Денвер, совершил вынужденную посадку из-за конфликта между двумя пассажирами.

Один из них воспользовался продуктом под названием Knee Defender – из тех, что не дает сидящему впереди опустить спинку кресла. Возникла ссора: пассажир, безуспешно пытавшийся откинуть спинку, плеснул в лицо сидевшему сзади напитком.

Самолет свернул с маршрута и сел в Чикаго, где обоих пассажиров высадили. (После этого инцидента, освещавшегося в мировых СМИ, продажи Knee Defender резко пошли вверх.)

Но и без пластиковых прищепок между авиапассажирами постоянно вспыхивают войны из-за спинок кресел.

Когда невежливо опускать спинку кресла?

– Пассажиры очень сильно переживают, когда дело доходит до опускания спинки кресла, – говорит бортпроводница Бетти Тески, ведущая подкаст по авиационной тематике Betty in the Sky with a Suitcase. – Мне приходилось наблюдать, как взрослые мужчины чуть ли не с кулаками бросались друг на друга из-за нескольких сантиметров личного пространства на борту. В таких случаях мне приходится играть роль детсадовского полицейского: пытаться разрядить ситуацию и успокоить спорящих.

Согласно правилам безопасности, принятым в авиакомпаниях, во время руления, взлета и посадки спинки кресел должны оставаться в вертикальном положении.

Дело в том, что большинство авиационных происшествий приходится именно на эти этапы полета. Спинки кресел должны быть установлены вертикально, чтобы пассажиры могли принять безопасную позу в случае аварийной посадки, а также как можно быстрее покинуть самолет.

А какую позицию в споре об опускании спинки кресла занимают бортпроводники?

– Лично я считаю, что самым вежливым и справедливым выходом было бы опускать спинку не до конца, а на половину хода, – говорит Тески. – Кроме того, на время еды вежливо приводить спинку кресла в вертикальное положение.

Вежливость играет тут ключевую роль: если вы просто нажмете на кнопку и рывком опустите спинку до упора, это будет выглядеть грубо.

Автор этой статьи, сама в прошлом бортпроводница, вспоминает, что самая успешная стратегия всегда заключается в том, чтобы обернуться и спросить у сидящего сзади пассажира: "Вы не против, если я опущу спинку?"

Как правило, утвердительный ответ сопровождается улыбкой, а отказы очень редки – разве что вас могут попросить немного повременить.

Иногда сосед отвечает: «Я как раз работаю на компьютере. Вы не могли бы подождать минут 15, пока я не закончу?».

Будьте взаимно предупредительны

Но необходимо учитывать и другие факторы.

– Не все рейсы одинаковы, – говорит специалист по этикету Дэниел Пост Сеннинг. – Не нужно опускать спинку кресла во время еды или на коротких рейсах, когда все вокруг работают на ноутбуках. Но во время продолжительных перелетов, когда весь салон спит, нет никаких причин этого не делать.

В случае сомнений Сеннинг предлагает посмотреть, как поступают другие пассажиры. Если все вокруг опускают спинки кресел с намерением отдохнуть, вы тоже можете принять удобную позу.

Необходимо также учитывать, кто сидит позади вас.

Если ваш сосед сзади отличается высоким ростом и длинными ногами, будет вежливым воздержаться от опускания спинки кресла. А если позади сидит ребенок, он сможет пинать спинку вашего кресла лишь в том случае, если вы ее опустите: здесь уже роль играет вопрос целесообразности.

– Всего один раз за мою карьеру пассажир спросил меня, как ему передвинуть кресло вперед, – вспоминает Бетти Тески. – Я поинтересовалась, зачем ему это, а он ответил: чтобы дать побольше места сидящим сзади. Но это был один пассажир на миллион.