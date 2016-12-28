СМИ описали новую версию крушения Ту-154

Проблемы у Ту-154 могли начаться после не убранных по какой-то причине закрылков, пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов издания, сам по себе этот факт не критичен, но действия экипажа могли усугубить аварийную ситуацию

О первых результатах расшифровки параметрического самописца разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 газете Коммерсантъ рассказал источник, близкий к расследованию. По словам собеседника, самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

Опрошенные изданием эксперты в области авиации пояснили, что неуборка закрылков является неприятным, но не катастрофическим происшествием. Собеседники отмечают, что подобная ситуация, а также действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154. Кроме того, члены экипажа регулярно отрабатывают такую ситуацию на тренажерах.

По мнению собеседников издания, экипаж разбившегося лайнера по какой-то причине не смог решить проблему несработавших закрылков. Кроме того, действия пилотов могли усугубить аварийную, но не критическую ситуацию, сложившуюся на борту.

Как считают эксперты, военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

В свою очередь издание Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщило о последних словах пилотов разбившегося Ту-154. По информации собеседника, восстановить разговор внутри кабины удалось после расшифровки аудиозаписи с речевого самописца. «Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!» А затем звучит крик: «Командир, падаем!» — приводит издание слова своего источника.

В минувший вторник Минообороны России сообщило, что специалисты министерства провели первичный анализ данных одного из самописцев самолета Ту-154. «Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», — отметили в Минобороны. Другой информации в ведомстве не предоставили.

В свою очередь осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования, является приоритетной.

Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, разбился утром, 25 декабря, после взлета из аэропорта Адлера. Лайнер пропал с экранов радара на второй минуте полета. Позднее стало ясно, что самолет упал в Черное море рядом с Сочи. На борту было 92 человека: военнослужащие, артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Борт направлялся в Сирию.