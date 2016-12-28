Как обеднели белорусы за последние четыре года

Беларусь, по данным Международной организации труда, входит в десятку стран с самым значительным темпом снижения реальной зарплаты.

Международная организация труда констатировала в своем докладе Global Wage Report 2016/2017 самый низкий за последние четыре года показатель по темпу прироста зарплат в мире. Беларусь оказалась в числе стран, которые задают тон этому негативному тренду.

В Беларуси в 2013 году темп прироста реальной зарплаты к 2012 году составлял 16,4%, в 2014 – сократился до 1,3%, а в 2015 году — упал до «минус» 2,3%. Худшую динамику по этому показателю имеют только шесть стран – Украина, Россия, Бразилия, Ямайка, Казахстан и Сербия.

Правда, нужно отметить, что не по всем странам, которые включены в исследование МОТ, приведены показатели за 2015 год.

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