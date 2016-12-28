Почему в Беларуси так сложно отличить айфоны и плафоны

Евгений Федоров

Аналитики международного ритейлера Linio дали простое объяснения недавней оговорке Александра Лукашенко.

В конце этого года на пресс-конференции с российскими журналистами глава Беларуси допустил досадную ошибку, рассказывая о развитии белорусских новейших технологий. Признав, что «времена нефти и газа уходят», он заявил, что будущее – за современными устройствами.

– К счастью, мы создали в свое время Парк высоких технологий, – добавил он. – Вот эти всякие гаджеты, айфоны, плафоны и прочее, это будет приносить богатство в будущем. Современные, новейшие технологии. Я встречаюсь со многими людьми и постоянно от них это слышу. А это у нас есть, и это мы должны и будем развивать.

Несуществующие «плафоны» быстро стали популярным в народе мемом. А грандиозные планы главы государства и вовсе выглядят удивительными – особенно на фоне свежего исследования международной торговой площадки Linio, в котором сравниваются цены популярных гаджетов в различных странах мира.

Согласно рейтингу, Беларусь оказалась в группе стран, где современные мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты продаются по самым высоким ценам. В частности, наша страна в списке заняла 60-е место, оказавшись в одной компании с такими странами, как Бангладеш, Гватемала, Бруней, Ангола и Венесуэла.

К примеру, популярный планшет iPad mini в белорусских магазинах в среднем продается по 718 долларов, что является едва ли ни самым высоким показателем в мире (дороже только в Венесуэле).

Для сравнения: такую же модель устройства можно приобрести в США всего за 224 доллара или в соседней Польше – за 301 доллар в эквиваленте. Примерно так дело обстоит и с мультифункциональными печатными устройствами, телевизорами, игровыми приставками и, конечно же, мобильными телефонами.

Выходит, что среднему белорусу, живущему примерно на 180 долларов в месяц, предлагается заплатить за современный гаджет в несколько раз больше, чем гражданину богатой Норвегии.

Не исключено, что разница в виде налогов поступает в государственный бюджет, откуда может следовать на содержание чиновников, силовиков, а также других «социальных» благ.

Так что, как видим, слова главы государства о богатствах, которые сулят новые технологии, не так уж далеки от истины.