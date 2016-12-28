Тёплое рыжее счастье: милые фото лис

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

«Они пока не взлетят в космос на этом реакторе, не успокоятся» photo

О том, как Байнет отреагировал на очередную внештатную ситуацию с новым реактором для БелАЭС, — в обзоре «Салідарнасці».

ГЛАВНОЕ

Точки над «i» вот так расставлены: Обвиняемому в громком деле о педофилии Давыдовичу вынесли приговор

«Проблема с закрылками»: СМИ описали новую версию крушения Ту-154

Исследование: Как обеднели белорусы за последние четыре года

Физик-ядерщик: «История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»

Не позавидуешь: «Путина подставили. Случайность? Не думаю!»

Политологи: «Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали. Показывали, какой хороший сын у поводыря»

Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент

Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ

Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге

Люди, которых мы потеряли в 2016 году

«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Страна парадоксов и Белстата»

Почему люди ругаются из-за реакции на катастрофу ТУ-154

«Из лучших друзей нас пытаются представить как неискренних, которые могут стать русофобами и повторить путь Украины»

В Кремле прокомментировали демарш Лукашенко

«Мы для Путина – разменные карты»

О чем мечтает Коля Лукашенко

От «Катюши» до «Вежливых людей» — что исполняет ансамбль имени Александрова

«Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Им не болит

«Лукашенко таких любит»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Тёплое рыжее счастье: милые фото лис

28.12.2016

Голландка Розелин Рэймонд любит устраивать фотоохоту на лис. И когда на фоне безупречной зимней сказки вспыхивает рыжий огонёк, объектив не дремлет.

Манул – самый недовольный (но довольно симпатичный) кот в мире

  • Оцени статью:

Лица

27.12.2016
Фотожабы: «Вы просили дождь, я дал вам дождь! Александр Григорьевич, но не в декабре же!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

27.12.2016
Александр Глеб стал отцом

26.12.2016
Виктория Азаренко дала имя сыну

«Малыша назвали Лео Александр!», - написала белорусская теннисистка на своей официальной странице Вконтакте.

25.12.2016
Вышел трейлер нового «Чужого» (видео)

Мировая премьера фильма намечена на 18 мая 2017 года. Студия 20th Century Fox представила первый трейлер...

25.12.2016
Віталь Гуркоў падвёў вынікі збірання лайкаў з Саладухам

«Людзям не цікавыя спартыўныя дасягненні і навуковыя адкрыцці». Шматразовы чэмпіён свету па...

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com