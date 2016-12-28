Тёплое рыжее счастье: милые фото лис

О том, как Байнет отреагировал на очередную внештатную ситуацию с новым реактором для БелАЭС, — в обзоре «Салідарнасці».
Точки над «i» вот так расставлены: Обвиняемому в громком деле о педофилии Давыдовичу вынесли приговор
«Проблема с закрылками»: СМИ описали новую версию крушения Ту-154
Исследование: Как обеднели белорусы за последние четыре года
Физик-ядерщик: «История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»
Не позавидуешь: «Путина подставили. Случайность? Не думаю!»
Политологи: «Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали. Показывали, какой хороший сын у поводыря»
Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку
«Из лучших друзей нас пытаются представить как неискренних, которые могут стать русофобами и повторить путь Украины»
Манул – самый недовольный (но довольно симпатичный) кот в мире