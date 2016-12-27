В России хотят ввести запрет на продажу йода и зеленки без рецепта

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Путина подставили. Случайность? Не думаю!

«Янукович должен быть возвращён в свой киевский кабинет на штыках, то есть, на русских танках». Матвей Ганапольский — о том, что делать Путину после того, как Дорогомиловский суд Москвы признал украинский Майдан госпереворотом.

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27.12.2016

Почему Ту-154 упал в Черное море через две минуты после вылета? Ответы - в «черных ящиках». Сепаратисты освободили двух заложниц-украинок, которых удерживали на территории Донбасса

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27.12.2016
Стали известны первые данные «черного ящика» Ту-154 и последние слова пилотов

«Разговор экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!»

27.12.2016
«Коммерсант» сообщил о приоритетной версии крушения Ту-154

Свидетель рассказал о «странной» посадке самолета на воду.

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Хозяина турецкой столовой арестовали за оскорбление президента

Он заявил, что никогда в жизни не заварит чай для Эрдогана.

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По меньшей мере 30 человек утонули на озере Альберт.

26.12.2016
Опубликована запись последнего сеанса связи Ту-154

До того как лайнер рухнул в воду.

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