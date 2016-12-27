В Могилеве УВД проиграло суд против создателя паблика в соцсети «ВКонтакте»

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

Путина подставили. Случайность? Не думаю!

«Янукович должен быть возвращён в свой киевский кабинет на штыках, то есть, на русских танках». Матвей Ганапольский — о том, что делать Путину после того, как Дорогомиловский суд Москвы признал украинский Майдан госпереворотом.

ГЛАВНОЕ

Физик-ядерщик: «История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»

Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку

Куда исчезают уволенные работники? «Страна парадоксов и Белстата»

Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»

«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ

Чем обернулся саботаж: Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге

Вспомним: Люди, которых мы потеряли в 2016 году

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

В Кремле прокомментировали демарш Лукашенко

«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»

«Мы для Путина – разменные карты»

«Очень похоже на теракт»

О чем мечтает Коля Лукашенко

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»

От «Катюши» до «Вежливых людей» — что исполняет ансамбль имени Александрова

«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

12 лучших интервью «Салідарнасці» за уходящий год

«Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

«Лукашенко таких любит»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

В Могилеве УВД проиграло суд против создателя паблика в соцсети «ВКонтакте»

27.12.2016 Анжелика Василевская, TUT.BY

Иск УВД о защите деловой репутации к создателю паблика в социальной сети «ВКонтакте» суд счел не подлежащим удовлетворению. Опрос в интернете о том, какую сумму денег платили ГАИ, не порочит репутацию милиции.

Фото из личного архива Александра Ирхо.

Напомним, УВД Могоблисполкома подало иск о защите деловой репутации к администратору паблика социальной сети «ВКонтакте» Александра Ирхо, так как посчитало опубликованный им опрос клеветническим и провокационным, «указывающим на взяточничество в рядах сотрудников ГАИ».

Опрос, ставший поводом для резонансного судебного разбирательства, был опубликован 21 ноября в группах «Могилев Live», «Могилев Real» и «Бобруйск Live». Пользователей сетей спросили, какую сумму денег они давали сотрудникам ГАИ Могилевской области. И предложили варианты ответов: «менее 5 долларов», «101 и более долларов», «Я вопросы без денег решал», «Не сталкивался с ГАИ Могилевской области», «Я не водитель» и др.

В УВД посчитали, что опрос «причинил вред деловой репутации службы ГАИ и УВД в целом». Могилевская милиция хотела, чтобы Ирхо написал опровержение и публично извинился за распространение информации.

Фото: vk.com/ilovemogilev

Во время первого слушания представители УВД подчеркнули: сумма, указанная в долларах, указывает на то, что автор опроса имел в виду взятки, а не штрафы, которые взимаются в белорусских рублях.

Александр Ирхо отказался идти на мировое соглашение, отметив, что не понимает, каким образом затронута честь милиции, что нужно опровергать и за что извиняться.

Он попросил приобщить к делу материалы из интернет-СМИ о правонарушениях сотрудников милиции, в том числе взятках, и распечатку со скриншотом витебской группы в соцсети с таким же опросом.

Создатель паблика также высказал мнение, что результат опроса должен быть полезен УВД, и устно извинился за некорректность. Представитель УВД Дмитрий Игнатович сказал, что если бы суммы не были указаны в долларах, разбирательства бы не было.

В итоге суд встал на сторону создателя паблика и отклонил иск УВД.

Будет ли милиция опротестовывать решение суда, неизвестно. Оперативно получить комментарий не удалось.

  • Оцени статью:

Скандалы

27.12.2016
Начальнику ГАИ, насмерть сбившему женщину, грозит семь лет колонии

Бывшему руководителю Барановичской ГАИ предъявлено обвинение.

27.12.2016
Пенсионер убил в магазине молодого парня

Мужчине грозит крупный срок.

27.12.2016
В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку

Он 20 лет насиловал белорусок.

27.12.2016
Чижу предстоит разобраться со всеми долгами перед государством

И только потом будет идти речь о прекращении уголовного дела.

27.12.2016
Возбуждены уголовные дела против руководителей «Беларусьфильма»

Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com