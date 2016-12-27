«История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»

Очередной инцидент с реактором для белорусской АЭС. "Незначительное касание" при транспортировке произошло, когда его везли поездом на строительную площадку. Почему так произошло, рассуждаем с Андреем Ожаровским, экологом, физиком-ядерщиком.

Фото: activatica.org

Еврорадио: Что означает это "незначительное касание"?

Андрей Ожаровский: Прошлый корпус был повреждён настолько, что его пришлось заменять. Сейчас непонятно, куда врезался этот, на какой скорости... Перед транспортировкой груза пускают макет по размерам груза. И если не так рассчитали, то он коснётся опоры. Неужели так спешили, что забыли это сделать? Что сейчас с корпусом, сказать нельзя.

История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма "Симпсоны". Столько было несуразиц, ошибок. Нигде так не было. Сказать, что сейчас с корпусом, нельзя. Мы так и не видели никаких фото и видеодоказательств по прошлому корпусу. Опять сначала написали журналисты, а потом уже начала говорить дирекция. Снова надеялись всё скрыть. Будет снова торг с Россией. Пусть нам расскажут, кто несёт за это ответственность, пусть покажут доказательства. Может, действительно там всё незначительно, но как это проверить нам?

Еврорадио: А что теперь должна делать белорусская сторона?

Андрей Ожаровский: В Беларуси нет методов, чтобы проверить реактор. Беларусь не может произвести реактор, не может контролировать качество металла. Может только верить Росатому. Коснулся до столба ― это одно, а если он снёс столб ― это другое. Главное, понять, что АЭС строят люди халатные. Значит, такие халатности могут быть и дальше. И строительство нужно прерывать сейчас.

Еврорадио: Реально, что корпус реактора снова заменят?

Андрей Ожаровский: Когда-нибудь деньги закончатся. Невозможно делать один корпус и ронять его, делать другой и потом бить им об столбы. Делать третий и снова делать что-то такое. Всё выглядит, как фарс, но они с таким же качеством будут монтировать реактор, трубопровод, делать другие важные для радиационной безопасности вещи.

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