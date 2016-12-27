Путина подставили. Случайность? Не думаю!

В Российской Федерации – стране молока и мёда, где экономика опережает мировую, а счастливые пенсионеры кидают по утрам в воздух излишки пенсии, как чепчики, самое важное – это суд.

Это самый гуманный суд в мире – еще Вицин отмечал в известном фильме.

Судьи в России непредвзяты и суровы. Когда они удаляются в комнату для вынесения приговора, то горе тем, кто потревожит их покой, либо позвонит им по телефону. У них вообще нет телефонов, как нет денег и жилья. Если выносишь приговор, то комар не должен твой нос подточить – вот почему все судьи бедны как церковные мыши.

Такой суд гарантирует счастливым гражданам президент Путин. Как ни спросишь президента Путина, почему за какую-то фиговинку человек получает пять лет лагерей, то Путин отвечает – а я не знаю, я в дела суда не вмешиваюсь, я суду доверяю.

И об этом доверии ходят легенды.

Поговаривают, что когда судили Ходорковского и дали ему 10 лет, то Путин хотел позвонить, чтобы приговор смягчили и даже схватился правой рукой за телефон, но Песков тут же в левую руку дал Путину пилу, чтобы он отпилил правую. Путин руку не отпилил, но запомнил, что звонить в суд нельзя. И когда Навальному дали реальный срок за «Кировлес», то президент просто пришёл в суд, упал на колени в коридоре и сказал судье: «Вот посмотрите, стою я перед вами – простой русский президент – народом обсмеянный, санкциями задушенный. И я прошу вас, товарищ судья, посмотрите на преступления мои и моего окружения – разве шалости Навального с этим могут сравниться?»

И заплакал судья, и дал условный срок.

Я это рассказываю к тому, что случилось ужасное происшествие: Дорогомиловский суд Москвы признал украинский Майдан государственным переворотом. Выступавшие, в том числе и свидетель Виктор Янукович, в суде говорили, что на Майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши, а всеми событиями руководили официальные лица США. Судья Анна Шипикова с этим всем согласилась и признала госпереворот.

А это значит, что Виктор Янукович – «живой и легитимный», как он сам про себя говорит.

А еще это значит, что Путин, исходя из решения суда, должен немедленно прекратить минские переговоры и начать переговоры с Януковичем о дальнейшей судьбе его и вверенной ему Украины.

Задача для Путина будет состоять из двух пунктов:

Первый – это возвращение Януковича в Киев. Поскольку киевская хунта не признает приговор судьи Шипиковой, то Янукович должен быть возвращён в свой киевский кабинет на штыках, то есть, на русских танках.

Второй пункт – следует немедленно либо вернуть Донбасс Украине, то есть, Януковичу, либо договориться о его окончательном присоединении к России.

Есть еще третий вариант: учитывая лёгкую сумашедшинку в приговоре, Кремлю возможно следует начать оспаривать приговор, доказывая, что переворота не было – только так можно спасти Путина, которого явно подставили какие-то враги.

Видимо, это в суде напакостил уходящий Обама.

В общем, непростая ситуация у Путина.

Не позавидуешь.