Гендиректор МТЗ: «У нас нет складских запасов»

«Янукович должен быть возвращён в свой киевский кабинет на штыках, то есть, на русских танках». Матвей Ганапольский — о том, что делать Путину после того, как Дорогомиловский суд Москвы признал украинский Майдан госпереворотом.
Физик-ядерщик: «История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»
Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку
Куда исчезают уволенные работники? «Страна парадоксов и Белстата»
Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»
«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
Чем обернулся саботаж: Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
Домотенко говорит, что сегодня МТЗ уже повторил прошлогодний объем выпуска.
— Дни, которые мы будем работать до Нового года, мы будем работать сверх плана. Как раньше говорили, как сделать план знает директор, а как сделать сверхплан — знает начальник.
В 2016 году продукцию завода продавали в 60 стран и на сегодняшний день у завода «нет складских запасов», говорит гендиректор.
— Если в августе 2014 года на на рынке России (на складах. — TUT.BY) у нас было 8 тысяч тракторов, то сегодня это всего 1021 трактор.
Среднюю же зарплату на заводе Домотенко не раскрыл. Сказал, что предприятие входит по этому показателю в топ-15 по Минску. Со следующего же года на МТЗ на 15% повышают тарифные ставки. Портфель заказов на 2017-й тоже почти сформирован, говорит гендиректор.
— Сегодня у нас есть заказы на 500 единиц, которые уже предоплачены. В январе мы сделаем небольшие каникулы с 1 по 9 число, но подготовительное, металлургическое, сварочно-заготовительное производство будет работать, чтобы завод 9 числа начал работать в полную силу для исполнения этих контрактов.
Напоследок просим гендиректора МТЗ прокомментировать недавнее задержание Комитетом госбезопасности его заместителя и нескольких сотрудников завода.
— До суда мы не можем делать никаких выводов. Будет суд, он все решит.
Может быть, что-то можете сказать в оправдание своих работников?
— Я не считаю их пока виноватыми. Суд решит, тогда и будем рассматривать этот вопрос, и можно будет давать какие-то комментарии