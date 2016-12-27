Начальнику ГАИ, насмерть сбившему женщину, грозит семь лет колонии

Управление Следственного комитета по Брестской области предъявило обвинение бывшему руководителю ОГАИ Барановичского ГОВД Андрею Волковыцкому.

Андрей Волковыцкий

Обвинение предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса, сообщает БелаПАН.

Санкцией данной статьи предусматривается наказание до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершению исследований.

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