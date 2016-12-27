Начальнику ГАИ, насмерть сбившему женщину, грозит семь лет колонии

«Янукович должен быть возвращён в свой киевский кабинет на штыках, то есть, на русских танках». Матвей Ганапольский — о том, что делать Путину после того, как Дорогомиловский суд Москвы признал украинский Майдан госпереворотом.
Физик-ядерщик: «История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»
Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку
Куда исчезают уволенные работники? «Страна парадоксов и Белстата»
Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»
«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
Чем обернулся саботаж: Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
Андрей Волковыцкий
Обвинение предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса, сообщает БелаПАН.
Санкцией данной статьи предусматривается наказание до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Конкретные данные будут установлены по завершению исследований.
Также на эту тему:
Муж Ольги, которую сбил начальник ГАИ: «От удара её отбросило на 30 метров»
«Он стоял возле машины с таким видом, будто ни в чем вообще не виноват»