Стали известны первые данные «черного ящика» Ту-154 и последние слова пилотов

«Янукович должен быть возвращён в свой киевский кабинет на штыках, то есть, на русских танках». Матвей Ганапольский — о том, что делать Путину после того, как Дорогомиловский суд Москвы признал украинский Майдан госпереворотом.
Физик-ядерщик: «История со строительством Белорусской АЭС уже может стать сюжетом для мультфильма «Симпсоны»
Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку
Куда исчезают уволенные работники? «Страна парадоксов и Белстата»
Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»
«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
Чем обернулся саботаж: Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.
Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.
Официального подтверждения эта информация не получила.
Авиационные эксперты расшифровали речевой бортовой самописец самолета Ту-154. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на Life.
«Разговор экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!», — сказал собеседник агентства.
Почему люди ругаются из-за реакции на катастрофу ТУ-154
«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — сказал собеседник агентства.
Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи утром 25 декабря. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.
27 декабря было объявлено, что все три «черных ящика» самолета найдены, а один из них — поднят на поверхность и отправлен на расшифровку в Москву. По информации «Лайфа», это речевой самописец, и в ходе переговоров в кабине пилоты комментировали работу закрылков.
В качестве основных версий следствие рассматривает попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.