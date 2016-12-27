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Стали известны первые данные «черного ящика» Ту-154 и последние слова пилотов

27.12.2016

Специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, анализ «черного ящика» подтверждает версию об ошибке пилотирования. Никаких подробностей источник не сообщил.

Одновременно источник агентства в оперативном штабе на месте катастрофы сообщил, что причиной крушения стала нештатная работа закрылков, которая привела к потере подъемной силы и «сваливанию» самолета. По какой причине закрылки могли сработать нештатно, источник агентства не сообщил.

Официального подтверждения эта информация не получила.

Авиационные эксперты расшифровали речевой бортовой самописец самолета Ту-154. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на Life.

«Разговор экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!», — сказал собеседник агентства.

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«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — сказал собеседник агентства.

Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи утром 25 декабря. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

27 декабря было объявлено, что все три «черных ящика» самолета найдены, а один из них — поднят на поверхность и отправлен на расшифровку в Москву. По информации «Лайфа», это речевой самописец, и в ходе переговоров в кабине пилоты комментировали работу закрылков.

В качестве основных версий следствие рассматривает попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.

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