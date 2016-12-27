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«Младших Кимов в Северной Корее так и продвигали. Показывали, какой хороший сын у поводыря»

27.12.2016

Политологи прокомментировали первое интервью младшего сына Лукашенко.

Напомним, 25 декабря на телеканале Беларусь-1 показали интервью с младшим сыном президента, которое взял 11-летний российский журналист Евгений Гришин.

Юрий Дракохруст: «ДоКоли  — это одна из возможностей, которая пока не исключается»

Политический аналитик Юрий Дракохруст в программе «Трайны ўдар» на Радыё Свабода выделяет три задачи, для чего было сделано интервью с младшим сыном президента. Во-первых, чтобы «утеплить» образ сына главы государства. Политолог напоминает, что ходили разные слухи о том, что у него довольно тяжелый характер, что были скандалы с охраной и другим обслуживающим персоналом.

— А сейчас реакция даже тех, кто воспринял это интервью с издевкой, — нормальный, обычный белорусский парень, с нормальным характером. И вот создание такой картинки, такого образа, довольно важно.

Во-вторых, интервью с Колей, по мнению Дракохруста, «утепляет» образ его отца: «у хорошего мальчика и отец хороший».

Политолог обращает внимание на интересную деталь, послание интервью — сын крестьянина.

— Все эти гуси, коровы, другая живность — видно, что для отца этого мальчика это органично. У существенной части белорусов, если не у большинства, крестьянин в душе есть. И у Лукашенко есть.

Комментируя слова Николая Лукашенко о том, что он не очень хотел бы стать преемником, Юрий Дракохруст заявил:

— Когда мы посмотрим сценарии, как продвигали младших Кимов в Северной Корее, Ильхама Алиева при Гейдаре — так и продвигали. Показывали, какой хороший сын у поводыря.

Это не значит, что этот ролик  — демонстрация далеких однозначных планов, будто бы Лукашенко решил, что будет ДоКоли, как в известном анекдоте. Но это одна из возможностей, которая пока не исключается.

Павел Усов: Роскошь, в которой живет семья Лукашенко, может с сегодняшних благ превратиться и в опасность для него

В интервью Белсату политолог Павел Усов отметил, что, похоже, именно Николая Александр Лукашенко готовит как своего наследника.

— И постепенно вводится в ментальность белорусов этот новый образ — образ Николая как такого представителя новой элиты, — отметил Павел Усов.

По мнению эксперта, роскошь, в которой живет семья Лукашенко и которая никак не вяжется с бывшим образом главы страны как выходца из народа, может с сегодняшних благ превратиться и в опасность для него.

—  Когда люди начинают видеть, что именно мы бедные, а ты богат, и вопрос социальной и политической справедливости начинает становиться очень острым, тогда уже можно говорить о первом шаге к революции, —полагает Павел Усов.

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