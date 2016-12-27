«Путин, исходя из решения суда, должен немедленно прервать минские соглашения и начать переговоры с Януковичем»

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«Дорогомиловский суд признал события февраля 2014 года переворотом, — пишет Алексей Венедиктов в своем блоге на сайте «Эха Москвы». — Президент Путин, исходя из решения суда, должен немедленно прервать минские соглашения и начать переговоры с законным президентом Януковичем о признании Крыма и Донбасса территориями РФ.
Правда, если какой-нибудь районный суд города Киева признает события декабря 1991 года (роспуск СССР) переворотом, то тогда Янукович должен будет договариваться не с Путиным, а с Горбачевым.
Ишь ты как все завернул дорогомиловский судья…».