«Путин, исходя из решения суда, должен немедленно прервать минские соглашения и начать переговоры с Януковичем»

Главный редактор «Эха Москвы» — о том, что следует из признания Дорогомиловским судом событий февраля 2014-го переворотом.

«Дорогомиловский суд признал события февраля 2014 года переворотом, — пишет Алексей Венедиктов в своем блоге на сайте «Эха Москвы». — Президент Путин, исходя из решения суда, должен немедленно прервать минские соглашения и начать переговоры с законным президентом Януковичем о признании Крыма и Донбасса территориями РФ.

Правда, если какой-нибудь районный суд города Киева признает события декабря 1991 года (роспуск СССР) переворотом, то тогда Янукович должен будет договариваться не с Путиным, а с Горбачевым.

Ишь ты как все завернул дорогомиловский судья…».