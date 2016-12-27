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Леонид Мальцев освобожден от должности главы Госпогранкомитета

27.12.2016 Салiдарнасць

Глава Беларуси подписал соответствующий указ 27 декабря.

Фото photo.bymedia.net

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 

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