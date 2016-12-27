Леонид Мальцев освобожден от должности главы Госпогранкомитета

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Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.