Леонид Мальцев освобожден от должности главы Госпогранкомитета

Глава Беларуси подписал соответствующий указ 27 декабря.

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Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.