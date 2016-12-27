Пенсионер убил в магазине молодого парня

gazetaby.com

В ФОКУСЕ

pic

Что не смогли сделать без Лукашенко на саммитах в Санкт-Петербурге

Чем обернулся его саботаж.

ГЛАВНОЕ

Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку

Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»

Ну и ну! Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент

Не помилован: Чижу предстоит разобраться со всеми долгами перед государством

«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ

Лайфхак: 5 простых правил, как свести к минимуму риск незаконного осуждения

Вспомним: Люди, которых мы потеряли в 2016 году

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

В Кремле прокомментировали демарш Лукашенко

«Cейчас, грубо говоря, страна стоит у порога финансового дефолта»

«Мы для Путина – разменные карты»

«Очень похоже на теракт»

О чем мечтает Коля Лукашенко

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Минобороны?»

От «Катюши» до «Вежливых людей» — что исполняет ансамбль имени Александрова

«Эх, аукнется России Сирия недобрым ещё много-много раз»

12 лучших интервью «Салідарнасці» за уходящий год

«Немного свободы — это лучше, чем какой-то там особенный мрамор»

«Утром перегара нет, голова не болит – если в умеренных дозах»

«Под самый конец года руководство Нацбанка получило от Лукашенко «черную метку»

Маленькое телевидение, которое разорвало шаблоны

Почему Мясникович не победит пьянство, уволив с работы алкоголиков

Стало известно, куда ушел Михаил Журавков

Оскорбил Беларусь – помог ЦРУ

Им не болит

«Лукашенко таких любит»

ЖИЗНЬ (НЕ)ОБЫКНОВЕННОГО БЕЛОРУСА

«В отличие от Беларуси, в Абу-Даби не перекрывают движение, когда едет шейх» pic
Все статьи рубрики

Беларусь — Польша

Как стать знаменитым и потерять избирателей pic
Все статьи рубрики

ФЕЛЬЕТОНЫ ОТ МЕТЁЛКИНОЙ

Баловни судьбы pic
Все статьи рубрики

ФОТОФАКТ

Апакаліпсіс у сядзібе Чапскіх

Белорусы встретили Алексиевич в аэропорту караваем и цветами

Самая шикарная фигура 50-х годов

Эротические завлекалочки из закулисья шоу Victoria`s Secret

«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой

Как голосуют монашки

Невероятный кадр: «красная луна» в Миорском районе

Как к «дарам» полукилометровая очередь стояла

Шторм «Хавер» в Минске. Часть 2

Повелительницы трамваев

С топором и милицией на капусту

Как не быть рыбаком

Как заработать 3 доллара в день

Запретный Минск

Пенсионер убил в магазине молодого парня

27.12.2016 Салiдарнасць

Мужчине грозит крупный срок.

Как сообщает пресс-служба УСК по Брестской области, недавно было завершено расследование уголовного делав отношении 64-летнего мужчины.

Пенсионер обвиняется в том, что 6 августа 2016 года в магазине д. Грушево Кобринского района он угрожал компании молодых людей, одному из которых нанес удар ножом в область грудной клетки.

В результате ранения 22-летний житель Жабинки скончался на месте.

С молодым человеком мужчина знаком не был. Со слов очевидцев, молодые люди пенсионера не провоцировали.

Обвиняемый былзадержан у себя дома, где он распивал вино и смотрел телевизор. При себе у него находился нож, а на его одежде были обнаружены следы крови погибшего.

Проведённая судебно-психологической экспертиза установила вменяемость мужчины на момент совершения преступления.

Пенсионер обвиняется по ст. 339 ч. 3 (особо злостное хулиганство), п. 13 ч. 2 ст. 139 (убийство из хулиганских побуждений) УК.

Последняя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 25 лет или исключительную меру наказания.

 

  • Оцени статью:

Скандалы

27.12.2016
В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку

Он 20 лет насиловал белорусок.

27.12.2016
Чижу предстоит разобраться со всеми долгами перед государством

И только потом будет идти речь о прекращении уголовного дела.

27.12.2016
Возбуждены уголовные дела против руководителей «Беларусьфильма»

Их обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

27.12.2016
Генпрокуратура РФ проверит высказывания Божены Рынски о гибели журналистов НТВ

Она написала, что ей жаль, что в авиакатастрофе погибли всего три сотрудника телеканала.

26.12.2016
В Барановичах школьник покончил жизнь самоубийством

Ему было всего 15 лет.

Все статьи рубрики
Rating All.BY

При частичном или полном использовании материалов сайта
гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.

© "Салiдарнасць", 2006
gazetaby@gmail.com