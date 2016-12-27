Пенсионер убил в магазине молодого парня

Десятки жертв: В Бресте вынесли приговор сексуальному маньяку
Виктор Шендерович: «Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги»
Ну и ну! Во время перевозки нового корпуса реактора для БелАЭС произошел инцидент
Не помилован: Чижу предстоит разобраться со всеми долгами перед государством
«Это как понимать?»: Лукашенко поразился средней зарплате в СЭЗ
Лайфхак: 5 простых правил, как свести к минимуму риск незаконного осуждения
Как сообщает пресс-служба УСК по Брестской области, недавно было завершено расследование уголовного делав отношении 64-летнего мужчины.
Пенсионер обвиняется в том, что 6 августа 2016 года в магазине д. Грушево Кобринского района он угрожал компании молодых людей, одному из которых нанес удар ножом в область грудной клетки.
В результате ранения 22-летний житель Жабинки скончался на месте.
С молодым человеком мужчина знаком не был. Со слов очевидцев, молодые люди пенсионера не провоцировали.
Обвиняемый былзадержан у себя дома, где он распивал вино и смотрел телевизор. При себе у него находился нож, а на его одежде были обнаружены следы крови погибшего.
Проведённая судебно-психологической экспертиза установила вменяемость мужчины на момент совершения преступления.
Пенсионер обвиняется по ст. 339 ч. 3 (особо злостное хулиганство), п. 13 ч. 2 ст. 139 (убийство из хулиганских побуждений) УК.
Последняя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 25 лет или исключительную меру наказания.