Как государственный флаг в космосе перевернули вверх ногами

Космонавт Олег Новицкий развернул в космосе государственный флаг вверх ногами.

Канал ОНТ сообщил о том, что российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий поздравил земляков с орбиты.

Правда, как следует из картинки, получился небольшой конфуз — государственный флаг в космосе висит вверх ногами (может, это сам космонавт висит вверх ногами - в космосе трудно определить низ), пишет Наша Нива.

В тот же день над администрацией Центрального района Минска государственный флаг вывесили вверх ногами.

Фото из Фейсбука Антона Мотолько