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Сбрасываются ли чиновники на благотворительные детские «елки»?

27.12.2016 Маша Колесникова, Еврорадио

Накануне Рождества и Нового года чиновники традиционно отправляются в детские дома, интернаты и приемные семьи поздравлять воспитанников с праздниками в рамках благотворительной акции "Наши дети". С собой везут подарки: конфеты и разные необходимые общежитием вещи.

Фото: БЕЛТА

Например, в прошлом году премьер-министр Андрей Кобяков "во время благотворительной акции "Наши дети" "передал Республиканскому реабилитационному центру для детей-инвалидов музыкальные центры". А за день до этого события вышло постановление Совмина №1074 "О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи государственному учреждению "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов". Получается, подарки Совмина — это никакая не благотворительность, а просто "безвозмездная помощь" за счет... госбюджета, то есть за деньги налогоплательщиков.

Андрей Кобяков на прошлогоднем детском празднике

В этом году премьер-министр еще только собирается совершать "благотворительный визит" в один из детских домов в столице, говорит пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич:

"Обычно в качестве подарков мы везем то, что просит руководство детского дома, кроме, естественно, сладких подарков. В прошлом году подарили акустическую систему".

Правда, за какие деньги на этот раз приобрел Совмин подарки для благотворительной акции — бюджетные или собственные (министры взяли и сбросились, это же нормально!), пресс-секретарь говорить отказывается.

Министр культуры Борис Светлов 22 декабря едет в подшефную министерству Вилейскую школу-интернат для детей с нарушениями слуха. В подарок везет несколько телевизоров.

— Не за счет бюджета приобретались, — отвечает пресс-секретарь Минкульта Илона Немова на вопрос о деньгах, за которые покупали телевизоры.

Еврорадио: То есть вы сбрасывались?

— Нет, я этого не говорила. Это не за счет бюджета происходит.

Интересный диалог! А вот сотрудники Министерства юстиции с благотворительностью знакомы.

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